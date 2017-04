“No ai gruppi neofascisti a Tradate”

La comunicazione del gruppo “Tradatesi contro ogni forma di razzismo e fascismo” nato per contrastare la presenza di Forza Nuova alle prossime elezioni:

Domenica mattina a Tradate l’annunciato presidio di Forza Nuova, alleata della lista Movimento Etica di Massimiliano Russo (il candidato sindaco-sceriffo che solo due settimane fa si è reso protagonista di un gravissimo episodio sparando con la sua carabina a un gruppo di ragazzi che facevano schiamazzi vicino a casa sua ferendone due), che intendeva propagandare i propri messaggi e materiali fascisti e razzisti in pieno centro, non ha avuto luogo. Infatti sin dal primo mattino il centro è stato presidiato da una cinquantina di antifascisti e antirazzisti per non dare spazio e voce alla propaganda fascista.

I fascisti, protetti da uno schieramento di polizia e carabinieri, dopo un’ora e mezza, senza essere riusciti a dare nemmeno un volantino o a esporre una bandiera, hanno smontato le loro cose e se ne sono andati scortati dalle forze dell’ordine. Dopo lo smacco ricevuto, nei loro comunicati lamentano presunte aggressioni, mettendosi (forse perché siamo vicini a Pasqua?) la pelle dell’agnello per fare le vittime. Duri e spavaldi quando aggrediscono vigliaccamente in branco singole persone massacrandole e puri e vergini paladini della legalità e della democrazia quando si presentano alle elezioni.

I tristi messaggi diffusi da Forza Nuova sono quelli da sempre cari al fascismo: odio razziale, antisemitismo, intolleranza, omofobia, nazionalismo, culto della forza e della violenza squadrista.

Come se non bastasse la loro ripugnante retorica, nel corso degli anni i militanti di Forza Nuova sono stati protagonisti di aggressioni a organizzazioni politiche e studentesche e numerosissime sono anche le violenze razziste, come il famoso caso dei pestaggi organizzati e continuativi ai danni di cittadini bengalesi, da loro battezzati, con l’ironia orribile degli aguzzini, “Bangla tour”.

Il loro scopo è quello di indurre un sentimento di odio verso i più deboli e tutti coloro che vengono dipinti come diversi, di scatenare una guerra fra poveri, cercando di farci distogliere lo sguardo dai luoghi in cui viene progettato e organizzato il mondo in cui viviamo, con le sue disuguaglianze ed ingiustizie: i luoghi del potere politico ed economico.

Negli ultimi due anni questa è la terza volta che Forza Nuova tenta di fare la sua propaganda razzista e fascista a Tradate, e per la terza volta le è stato impedito di agire indisturbata. I cittadini tradatesi, (molti dei quali da anni attivi per creare una cultura solidale e accogliente e nella difesa dell’ambiente e del territorio), non intendono permettere a questo e ad altri gruppi neofascisti di organizzarsi e di radicarsi nella loro città.