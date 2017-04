“No al fascismo”. Proteste in piazza contro il Movimento Etica

Mattina movimentata domenica intorno alle 11 in Corso Bernacchi, dove era in atto un gazebo informativo del Movimento Etica. Si tratta di un gruppo politico che sostiene il candidato sindaco Massimiliano Russo alle prossime elezioni amministrative dell’11 giugno e che recentemente ha raggiunto un accordo con il gruppo di estrema destra di Forza Nuova, per inserire tra i candidati alcune esponenti del partito.

La situazione pare non sia piaciuta e alcuni cittadini hanno improvvisato una manifestazione di protesta in mezzo alla strada contro il Movimento Etica. La tensione è salita quando lo stesso candidato sindaco ha fatto un video per documentare quanto stava accadendo. Sul posto erano presenti anche i carabinieri della Tenenza di Tradate che hanno impedito che la situazione potesse degenerare.