Non ci sono soldi per le potature, interviene la Protezione Civile degli Alpini

busto arsizio varie

Dopo il rinvio della settimana scorsa a causa del maltempo, domenica 9 aprile si svolgerà regolarmente la Giornata del verde pulito, una giornata dedicata alla pulizia di via Volterra. Ma non solo, infatti nella giornata di domenica si terrà anche una maxi-esercitazione della Protezione Civile degli Alpini che in mezza giornata poteranno ben 900 alberi (tigli, querce e pruni) sui viali Cadorna, Diaz, Duca d’Aosta e Repubblica.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina dall’assessore ai Lavori Pubblici Alberto Riva, anche lui alpino, che non ha mancato di sottolineare il grande regalo che gli Alpini faranno alla città, consentendo un risparmio di migliaia e migliaia di euro sulla potatura delle piante: «Non ci sono soldi per le potature e questa iniziativa ci aiuta moltissimo – ha ammesso lo stesso Riva ringraziando i “fratelli” alpini – saranno una sessantina e metteranno in campo la loro grande professionalità e mezzi all’avanguardia. Da parte mia mi metterò ai fornelli con gli altri dell’Ana e con il presidente Franco Montalto per preparare polenta e bruscitti».

Carlo Adale, vicecoordinatore della sezione varesina dell’ANA, ha spiegato che l’operazione sarà non solo un’occasione per fare pulizia sulle chiome degli alberi, come si fa ad esempio in Liguria per creare le linee tagliafuoco che evitano la propagazione degli incendi, ma anche un utile momento di esercitazione per le squadre antincendio e i gruppi dei radiofonisti.

Obiettivo principale di questa iniziativa è sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere e diffondere l’importanza del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente attraverso la collaborazione di tutti. I volontari che vorranno offrire il proprio contributo sono invitati ad indossare calzature adeguate e munirsi di guanti protettivi. Altri materiali saranno forniti ad inizio attività. Il ritrovo è previsto per le ore 8.30, le attività inizieranno alle ore 9.00 e termineranno alle 13.00 circa. Sempre Riva non ha mancato di lanciare un appello ai cittadini e ai consiglieri comunali: «Purtroppo in molti la domenica preferiscono riposare e per ora abbiamo ricevuto la disponibilità di una 30ina di cittadini – ha detto l’assessore che poi si rivolge ai consiglieri comunali - spero di vederne molti all’opera domenica prossima».