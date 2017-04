“Non disturbare, covata in corso”

Foto varie

Il mondo degli animali è molto affascinante e spesso crea una sana curiosità nelle persone. Una curiosità che, però, rischia di alterare il normale svolgimento dei tempi della natura.

Per questo sembra proprio un bel gesto quello che qualcuno ha fatto nei pressi di un nido dove un abitante piumato del lago sta covando le uova.

Le foto sono state scattate sul lungolago di Gavirate dove è stato messo una “separè” con una scritta che invita a non disturbare per non compromettere l’integrità di un momento così delicato per l’animale.