gianni spartà giornalista presenta il nuovo libro tutta un'altra storia edito da pietro macchine

Sarà Gianni Spartà l’ospite de “Il te con l’autore” di domenica 2 aprile, alle 17, al museo della Collegiata di Castiglione Olona, con il libro “Tutta un’altra storia” (Pietro Macchione editore). In realtà è il sottotitolo a essere decisamente più evocativo: “Non è vero che a Varese non accade mai nulla”.

Spartà, giornalista di rango, editorialista e scrittore, ha attraversato un’epoca scrivendo di politica, cronaca e anche sport. “Tutta un’altra storia” è un libro che restituisce alla memoria dei cittadini i fatti, i personaggi famosi e i delitti che hanno contraddistinto un’epoca. Nelle memorie dell’autore c’è posto per la tangentopoli varesina, per i terroristi, gli ‘ndranghetisti e le bestie di satana, per la nascente Lega Nord (allora si chiamava ancora Lombarda), per gli spalloni e i contrabbandieri, per le guardie e i ladri. C’è poi il lato bello di una provincia che ha saputo essere generosa con i suoi figli, anche con gli ultimi, capace di generare stirpi di imprenditori, amante della natura e del bello, ispiratrice di grandi scrittori e giornalisti.

Leggi la recensione di “Tutta un’altra storia”