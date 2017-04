Nonno Gianni e i suoi film: “La storia della mia famiglia in 100 dvd”

Due passioni sconfinate: quella per la propria famiglia e quella per il video e la fotografia. E’ questo che ha spinto Gianni Lino, classe 1927, ad iniziare a raccogliere la storia della sua famiglia, prima con album fotografici e poi in un archivio video sconfinato.

«Ho iniziato raccogliendo le immagini della mia famiglia a partire dall’800» racconta Nonno Gianni mentre sfoglia gli album che ha realizzato nel corso degli anni. Foto dopo foto, pagina dopo pagina: tutto raccolto, scannerizzato, impaginato e stampato in una dozzina di raccoglitori. Ma è stato proprio questo il limite -e la nuova spinta- del suo enciclopedico lavoro. «L’album è uno ma i miei figli sono tre; quindi mi sono detto: se l’ho fatto con le foto posso farlo anche con i video». E così, da 30 anni a questa parte, Gianni ha iniziato a raccogliere tutti i filmati fatti nel tempo arrivando, per ora, a «98 dvd da 2 ore l’uno, tutti montati, raccontati e con musiche di sottofondo», racconta orgoglioso.

Sono stati i protagonisti di quei suoi filmati -a partire dai suoi nipoti- a voler far conoscere questa passione del nonno, invitando VareseNews nella loro casa di Bodio Lomnago in occasione del tuor “indovina chi porta il caffè“.

E così nonno Gianni ha aperto le porte di quello che chiama «il mio ufficio»: un locale della taverna di casa pieno di mensole occupate dai suoi strumenti per il montaggio, dai dvd della sua vita e da scaffali e cassetti pieni della sua sterminata cineteca, «perché mi piacciano molto anche i film» puntualizza.

E’ in questo locale che ha iniziato a montare i video, ha imparato ad animare i filmati e poi ha trasferito tutto dalle Vhs ai dvd e «anche se la qualità non è in alta definizione, per me hanno valore lo stesso».