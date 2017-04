Nuova riunione per il controllo di vicinato

controllo del vicinato generiche

Continua l’esperienza del Controllo del Vicinato per le comunità di Barasso, Comerio e Luvinate. Giovedì 27 aprile alle ore 21.00 presso il Salone di Comerio si svolgerà una riunione operativa con i volontari che fino ad oggi hanno aderito, in modo da fare il punto sull’organizzazione e sullo sviluppo del progetto. Ogni cittadino interessato potrà ovviamente intervenire, comunicando poi la propria disponibilità. Sarà anche l’occasione per rivolgere domande e chiarimenti alla Polizia Locale ed agli Amministratori.

SENTINELLE DELLA SICUREZZA – Il “Controllo del Vicinato” è una libera forma associativa tra cittadini residenti nella stessa via / zona / rione, volta alla creazione di una catena di comunicazione tra i propri membri per inoltrare alle Forze dell’ordine una qualificata segnalazione sull’imminenza e le connotazioni di un evento. Non si tratta di ronde, ma di un nuovo protagonismo dei cittadini che diventano sentinelle della sicurezza per sé e per i propri vicini.

COMUNITA’ GIA’ ATTIVE – Il progetto del Controllo del Vicinato è partito già da alcuni mesi. Diversi i cittadini che hanno già aderito; per i paesi le Amministrazioni hanno già provveduto ad affiggere i classici cartelli di riferimento. Per ogni informazione è possibile scrivere a polizia@comune.barasso.va.it