Nuove telecamere di videosorveglianza in città

telecamere controllo

Il Comune di Varese sta sostituendo diverse telecamere di videosorveglianza obsolete con impianti nuovi e moderni.

In particolare, si sta provvedendo all’installazione di nuove videocamere efficienti in piazza Repubblica, in piazza Montegrappa, al Castello di Masnago, all’interno del parco Mantegazza, e a Bobbiate.

«Proseguono gli interventi legati al provvedimento per aumentare la sicurezza in città – dichiara il vicesindaco, Daniele Zanzi – anche grazie ad una dotazione di tecnologia moderna ed efficiente. Oltre alla sostituzione delle telecamere di sorveglianza si sta procedendo all’aggiornamento del software di gestione».