Nuovi cartelli turistici grazie al Lions Saronno Host

Donati dai Lions Club Saronno Host e posizionati creando un percorso storico ed artistico studiato dai ragazzi del Gb Grassi durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro: sono i cartelloni turistici che nelle prossime settimane saranno posizionati in giro per la città degli amaretti.

Attualmente i cartelli con informazioni per chi arriva a scoprire le bellezze artistiche ed architettoniche di Saronno sono quelli che ha voluto realizzare, con il sostegno del Rotary club, l’imprenditore Luigi Lazzaroni. Ora il Comune ha dato il via libera al posizionamento dei pannelli informativi turistici donati dall’associazione Lions Club Saronno Host. Saranno collocati in prossimità dei luoghi di maggior interesse e sono stati realizzati in modo da essere al passo con i tempi. Non sono ci saranno informazioni in italiano e in inglese ma anche un QR Code che rimanda all’app dedicata alla città “Saronno City guide”. Nelle ultime settimane l’ufficio tecnico ha realizzato diversi sopralluoghi per scegliere dove collocare i cartelli così da ridurre l’impatto visivo e massimizzare la fruibilità.

I cartelli creeranno una sorta di percorso turistico che è stato oggetto di un approfondimento didattico-educativo realizzato da alcune classi del liceo scientifico Gb Grassi nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.