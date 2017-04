Nuovi giochi per le aree verdi comunali

busto arsizio sostituzione lavori generiche scivolo

Si arricchisce la quantità di giochi per bambini che nelle prossime settimane saranno installati in diverse aree verdi di proprietà comunale. A questo proposito sono stati effettuati alcuni sopralluoghi, e si è deciso di procedere con l’acquisto e l’installazione di nuove strutture di divertimento. Nello specifico, al parco di via Donati sarà posizionata una nuova altalena, in quello di via Toti un gioco a cupola e un’altalena, nei parchi di via Biffi e all’ex Seminario una cosiddetta torre multifunzione ognuna, mentre al parco De Rocchi sarà posizionata un’altalena con adiacente un gioco a cupola. Nel parco di via Buraschi invece comparirà una teleferica della lunghezza di oltre 30 metri. Oltre a questi interventi, saranno anche posizionati in diversi parchi un totale di oltre 200 metri quadri di pavimentazione per le altalene attualmente esistenti.

«Nei giorni scorsi, assieme ai tecnici comunali e alle cooperative che si occupano di queste aree verdi – spiega l’assessore all’ambiente Gianpietro Guaglianone – abbiamo fatto una sorta di mini censimento dei giochi posizionati e del loro stato. E in vista della bella stagione abbiamo deciso di aumentare il numero dei giochi in alcuni di questi parchi per renderli ancora più vivibili e fruibili per i saronnesi e le loro famiglie, con l’installazione di nuove strutture che oltretutto, essendo di nuova generazione, saranno perfettamente sicure e facilmente utilizzabili».