Nuovi libri per la Biblioteca volante di Samarate

Samarate

Il progetto “Biblioteca volante” continua a crescere. Cresce in presenza territoriale – con nuovi punti anche fuori da Samarate – e in contenuto.

Ad aprile la “biblioteca volante” vedrà l’usuale inserimento di nuovi libri che accresceranno la capacità di attrazione di questa piccola esperienza di libro nomade e di crescita culturale diffusa. «Abbiamo deciso di alternare di mese in mese nuove proposte di saggistica e letteratura. Questo mese proporremo saggi su due temi importanti» spiega Luigino Portalupi. I temi di aprile sono il diritto ad una “dolce morte” e lo stato della sinistra riformista: «Due temi importanti su cui cercheremo di lavorare anche con altri mezzi e, se possibile, anche con un’attività di confronto pubblico per fare in modo che la conoscenza e il dibattito coinvolgano una parte della popolazione del territorio».

«Circa il primo tema abbiamo chiamato a “testimoniare” un grande medico e ricercatore che è stato nella sua vita non solo un convinto ateo ma anche un politico di qualità: il professor Umberto Veronesi. Sono disponibili due testi di Veronesi che riflettono sulla crescita e sul ruolo della “laicità” nella vita del paese e sul diritto al “testamento biologico “ e alla “dolce morte”». Il tema del fine vita è molto discusso negli ultimi mesi e le associazioni Eureka e Italo Portalupi – promotrici della Biblioteca volante – vogliono portare un punto di vista su cui discutere.

Più strettamente politico il secondo tema, quello sul futuro della sinistra riformista, visto ovviamente partendo dallo scenario italiano «Mettiamo a disposizione dei Cittadini una riflessione sul valore del “socialismo riformista” nel secolo che è iniziato. Un bel libro di Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana e fondatore (assieme a Bersani e altri ) del Movimento “Articolo 1 – Movimento Democratico Progressista”». Un libro che cerca di spiegare il dibattito e le difficoltà di una sinistra che governa ma che non riesce a costruire un partito che rappresenti l’ampiezza del “suo popolo”. Un libro che si ispira a Sanders e a Corbyn .

Oltre agli otto punti aperti a Samarate, dal mese d’aprile è iniziata la collaborazione con due nuovi punti a Gallarate: il bar/gelateria Lady Dream di Arnate (Via Checchi) e il locale pubblico “Osteria da Ugo” in Via Carlo Noè (entrata centro ex Export ). Sul territorio di Gallarate nei prossimi mesi apriremo altri punti

«Tra 15 giorni presenteremo invece ei nuovi inserimenti del settore “letteratura”. Saranno tre autrici che saranno presenti al Festival Letteratura SI – Scrittrici Insieme. Il nostro sarà un libero e autonomo sostengo a questa importante iniziativa che nacque a Samarate, uno dei promotori fu il Samaratese Paccioretti Emilio, e che da qualche anno si ritiene a Gallarate».