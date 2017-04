Nuovi orari per i centri per l’impiego della Provincia

centro per l'impiego apertura

Dal 4 maggio i Centri per l’Impiego e il Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Varese saranno aperti al pubblico al pomeriggio nei giorni di lunedì e giovedì esclusivamente su appuntamento.

I nuovi servizi introdotti dalla recente normativa in materia di mercato del lavoro, quali la stipula del Patto di Servizio e il rilascio dell’Assegno di Ricollocazione, richiedono infatti una puntuale pianificazione degli interventi, data la particolare articolazione delle attività.

Resteranno invariati gli orari del mattino dei Centri per l’Impiego.

Lo spazio informativo è aperto tutti i giorni nei seguenti orari:

 da lunedì a giovedì dalle 8:30 alle 14:00

 il venerdì dalle 8:30 alle 12:30.

Per le attività amministrative, quali ad esempio il supporto al rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, è invece possibile rivolgersi ai Centri per l’Impiego:

 da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12:30

 il venerdì dalle 9:00 alle 12:00.

Anche gli utenti del Collocamento Mirato Disabili potranno accedere ai servizi concordando con gli operatori un eventuale appuntamento il lunedì e giovedì in orario pomeridiano, mentre al mattino il CMD continuerà ad osservare l’attuale orario di apertura

 da lunedì a venerdì dalle 8:45 alle 12:00.

«Questa scelta è stata motivata dalla necessità di assicurare alle persone la fruizione dei servizi in un contesto organizzativo in grado di garantire lo svolgimento delle attività in modo ordinato, evitando che si creino lunghe code e che le attese possano generare situazione di insoddisfazione generale – ha commentato Giuseppe Licata Consigliere delegato al Bilancio e alle Politiche per il Lavoro della Provincia di Varese – L’accesso libero il mattino e su appuntamento in orario pomeridiano consentirà di erogare le attività in modo tale da dedicare ad ogni persona il tempo necessario in base alla tipologia di servizio richiesta dall’utente».