Obiettivo riscatto per il Varese

Varese - Varesina 2-0

Penultima di campionato per il Varese, che domenica 30 aprile (ore 15.00) al “Franco Ossola” ospiterà la Bustese.

Dopo il durissimo colpo di Gozzano, che ha spento le speranze per il primo posto dei biancorossi, la squadra di mister Stefano Bettinelli deve cercare di chiudere al meglio il campionato. Vincere le ultime due gare della regular season sarebbe fondamentale almeno per poter avere il vantaggio del campo nei playoff. Playoff che però prima sono da conquistare matematicamente.

Dovrebbero essere due gli assenti in casa Varese a causa di acciacchi vari: il difensore Michele Ferri e l’ala Andreas Becchio. L’assenza dell’esperto marcatore potrebbe spingere mister Bettinelli a tornare alla difesa a quattro, con Francesco Luoni e Francesco Viscomi centrali, Devis Talarico e Claudio Bonanni sulle fasce. Rientrerà a disposizione Davide Bottone, che potrebbe anche essere proposto da titolare in mezzo al campo. Tutto aperto il discorso per l’attacco, ma dovrebbe essere sicuro del posto Matteo Scapini, autore di 4 reti nelle ultime 3 gare.

La Bustese è invischiata nella lotta salvezza. Non può più evitare i playout, ma deve stare attenta a non tornare nella zona retrocessione diretta. La squadra di mister Simone Broccanello, che ha preso il posto di Maurizio Ganz a gennaio, nelle ultime giornate sta dando del filo da torcere a tutte le avversarie. Ha imposto il pari al Cuneo e il Borgosesia, vinto a Carate Brianza e perso di misura contro il Borgosesia. Trascinatore dei granata in questo finale di stagione e nemico numero uno per la difesa del Varese è l’attaccante albanese Ersid Pllumbaj, autore di 15 reti in questo campionato.

La diretta di VareseNews è già iniziata (link). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #varesebustese via Instagram e Twitter.