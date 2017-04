Oggetti sacri in riva all’Olona, la Polizia cerca i proprietari

foto di Legnano

Giovedì pomeriggio nel corso di un’attività straordinaria di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di Legnano hanno rinvenuto oggetti sacri, ostensori, reliquiari ed altro, verosimilmente rubati da qualche chiesa. Il rinvenimento è stato fatto sulle rive dell’Olona nel tratto in cui il fiume attraversa il parco Falcone e Borsellino.

Il vicequestore Francesco Anelli ha deciso di non diffondere le foto perché non risultava, fino a questa mattina, nessuna denuncia di furto. Quindi chi ne dovesse reclamare la restituzione dovrà fornire una dettagliata descrizione. Il furto dovrebbe essere recente, in quanto il materiale non risultava ossidato dalle intemperie.