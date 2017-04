“Old Story Eden”, 33 arresti per traffico di droga

questura di Varese dirigenti da sinistra: Maurizio Greco, Volanti, Gianluca Solla, Digos, Gianfranco Martorano, Stradale

Traffico di droga tra la Lombardia ed il Nord Est. Sono finiti in manette in 33 per associazione a delinquere per traffico di stupefacenti.

La Polizia di Stato di Milano ha portato a termine l’operazione “Old Story Eden”: 27 italiani e 6 albanesi sono stati arrestati tra Milano, Trieste, Treviso e Varese.

Durante l’attività investigativa sono stati sequestrati circa 22 chili di cocaina, 30 chili di marijuana, 1,5 chili di hashish, alcune armi e circa mezzo milione di euro in contanti, oltre a 11 autoveicoli, 10 immobili, e 32 conti correnti.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile meneghina e denominata, è iniziata dopo aver monitorato un gruppo criminale che ha tentato di investire i proventi di alcune rapine nel mercato della droga. L’analisi dei flussi di denaro e dello stupefacente ha permesso ai poliziotti di risalire ai due gruppi di trafficanti italiani e albanesi.