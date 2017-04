Oltre 900 ragazzi pronti a far canestro per il Memorial Garbosi

Foto varie di pallacanestro

Come da tradizione, dal 1980 a oggi, le giornate di Pasqua avranno la forma della palla a spicchi. Da venerdì 14 a lunedì 17 aprile si svolgerà il Memorial Garbosi, giunto alla 38esima edizione.

Numeri enormi per un trofeo che ogni anni richiama a Varese le migliori squadre giovanili di Italia ed Europa. Saranno 58 le squadre che prenderanno parte al torneo, suddivise in Under 14, Under 12, Under 20 e due formazioni di diversamente abili. Novità di questa edizione: parteciperanno tre squadre bosniache e una israeliana.

Oltre 900 saranno i giovani cestisti che parteciperanno al Memorial per un totale di 154 partite dislocate in tutta la provincia, con l’aggiunta di Legnano. Le finali si terranno nella mattinata di Pasquetta al PalA2a, ad eccezione dell’Under 12 che si giocherà al Campus di Varese.

Nella mattinata di mercoledì 12 aprile il torneo è stato presentato alla Sala Matrimoni del Comune di Varese. L’assessore Dino De Simone ha fatto gli onori di casa: «Ho partecipato da giocatore al “Garbosi” e per me è una grande emozione presentarlo oggi per la prima volta. Varese diventerà una vetrina per l’Europa e per il mondo».

Belle parole sul ruolo educativo del basket e di questo torneo le hanno dette Gianni Chiapparo, uno delle menti dell’organizzazione, e Gianni Corsolini, Hall Of Fame del basket italiano.

Non poteva che chiudere Paolo Vittori, cervello del Memorial: «Grazie a tutti gli sponsor che ci hanno permesso di organizzare questo torneo, le società e le istituzioni per l’aiuto e il supporto. Fra due anni, per il 40esimo, abbiamo in mente un’edizione mondiale con squadre provenienti da tutti i continenti. All’assessore De Simone chiedo due promesse: una nuova palestra e che il Comune di faccia carico delle spese per gli arbitri».

