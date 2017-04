“Oltre il sipario”, storie per grandi e piccini

Tempo libero generica

Continuano gli appuntamenti “Oltre il sipario” al Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Mercoledì 5 aprile, alle ore 17.30, nel foyer del teatro l’autrice Alessandra Avanzi, psicologa, psicoterapeuta e formatrice, ci presenterà due testi che affrontano con toni leggeri, delicati e ironici i temi del legame tra genitori e bambini anche nelle situazioni più complesse: le storie vanno dritte al cuore dei lettori, restando dalla parte dei protagonisti e li conducono verso un equilibrio più sostenibile.

Leggeremo insieme “Appiccichino” e a seguire i bambini dai 3 ai 9 anni potranno partecipare al laboratorio creativo condotto da Anna Tempra Gabbiati, illustratrice, arteterapeuta, restauratrice e decoratrice.

Per iscrivere il proprio bambino: educazione@teatrogiudittapasta.it o chiama il numero 02.96701990.

APPICCICHINO

la conquista dell’autonomia

Questa è la storia di Appiccichino e della sua mamma Colla. I due sono davvero legati, tanto da non separarsi mai, e per molto tempo questo equilibrio sembra il migliore possibile per entrambi. Ma è proprio così? Come riusciranno mamma e figlio a vivere insieme senza restare appiccicati? Una storia sulla possibilità di crescita anche nelle situazioni difficili, sull’attaccamento tra genitori e figli e sulle opportunità di evolvere che la vita ci presenta.

LARA, MARA e SARA

crescere con i gemelli

Per crescere un bambino ci vuole un villaggio, dice un vecchio proverbio africano. E per crescerne tre? La complessità di diventare genitori oggi riguarda chi si confronta per la prima volta con un figlio, come anche chi si trova con due o addirittura tre o più bambini nello stesso tempo, siano gemelli o semplicemente fratelli. Chiedere aiuto non è semplice, soprattutto per un Re e una Regina, ma anche per chi è abituato a fare da solo e riuscire bene in tutto.

ALESSANDRA AVANZI

Psicologa Psicoterapeuta, ha collaborato a progetti pubblici di prevenzione al maltrattamento e all’abuso all’infanzia e sostegno alla genitorialità. Partecipa al Progetto Prima Infanzia dell’Ass. I.T.A.C.A. di psicologi per bambini e adolescenti. Opera a Lainate nel suo studio di psicoterapia per bambini, adolescenti e famiglie. Ha fondato con le ostetriche della Lunanuova (MI) lo Spazio Gemelli, per famiglie in attesa e alle prese con figli gemelli.

ANNA TEMPRA GABBIATI

Restauratrice e decoratrice, diplomata all’accademia di Belle Arti di Brera. Ha maturato un’esperienza quindicinale nel campo del restauro dipinti, decorazione, affreschi, trompe l’oeil, in cantieri e laboratori. Svolge laboratori creativi per bambini ed è attiva anche nella biblioteca interna della scuola. Spazia tra la pittura e l’illustrazione, anche digitale, e si sta formando come arteterapeuta.