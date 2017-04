Oltre mille ragazzi per i divi Benji e Fede

Benji (senza Fede) è arrivato a Varese. Il duo di amici che sta spopolando tra le giovanissime sabato 24 ottobre era alla Casa del Disco per incontrare i fan, in occasione dell’uscita dell’album d’esordio “20:05”.

Erano soprattutto ragazze e bambini i fan che si sono messi in paziente coda per incontrare i loro idoli Benji e Fede, i due cantanti di moda tra i teenager. L’incontro è avvenuto al Mondadori Store di Varese, nella giornata di domenica 9 aprile. L’appuntamento era previsto per le 16 ma i giovani fan, molti accompagnati dai genitori, si sono messi in fila già molte ore prima.

I due cantanti hanno così firmato le copie del loro nuovo cd, dal titolo “0+”. Come da prassi anche per altri divi, non erano permessi selfie con i telefonini, ma potevano essere effettuate foto solo dai fotografi ufficiali. La coda dei fan andava da via Morosini fino al cinema Politeama: un fiume di persone in attesa di incontrare i loro idoli.