Openjobmetis apre la filiale di San Vito al Tagliamento a Pordenone

rosario rasizza

Openjobmetis, la prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata oggi in Borsa Italiana, apre le porte della filiale di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Tutti coloro che sono attualmente alla ricerca di un impiego, potranno avvalersi dell’esperienza dei recruiter di Openjobmetis e potranno avere una panoramica delle ricerche attive nella provincia di Pordenone e Udine.

“Aprire le porte delle nostre filiali rappresenta per noi un’importante iniziativa a sostegno dei territori in cui siamo presenti – afferma Chiara Zonzin, Team Leader di Openjobmetis -. L’obiettivo di giornate come questa è offrire possibilità di occupazione a chi è ora in cerca di lavoro, ma anche entrare in contatto diretto con il territorio mettendo a disposizione i nostri migliori selezionatori ed esperti nel recruiting”.

Openjobmetis è oggi alla ricerca di circa 60 figure professionali.

L’Open Day si terrà mercoledì 12 aprile dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 presso la filiale di San Vito al Tagliamento in viale Madonna di Rosa, 9 (Tel 0434.876712 – email sanvito@openjob.it)