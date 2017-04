Openjobmetis: Massimo Bulleri annuncia il ritiro

Openjobmetis- Dolomiti Energia 83-80

Dopo la notizia della cessione di Daniele Cavaliero a Trieste, arriva un’altra novità “in uscita” in casa Pallacanestro Varese. Massimo Bulleri, quasi 40enne playmaker dalla lunghissima militanza in Serie A, ha deciso di ritirarsi al termine di questa stagione.

Il “Bullo” quindi giocherà ancora due partite ufficiali, entrambe con la maglia della Openjobmetis: domenica 30 sarà il giorno del commiato con Masnago in occasione del match interno contro Cremona, mentre il prossimo 7 maggio l’addio definitivo al PalaRuffini di Torino dove è in calendario l’ultima giornata di Serie A.

Il playmaker nativo di Cecina ha percorso una lunga parabola sui parquet italiani e internazionali: cresciuto nelle giovanili di Treviso è stato una bandiera della Benetton con la quale ha giocato a più riprese, vincendo anche gli scudetti 2002 e 2003 oltre a quattro Coppe Italia, una Saporta e due Supercoppe. Negli anni migliori Bulleri ha giocato anche con Milano e Virtus Bologna poi, con in tempi più recenti, ha portato la sua esperienza a Scafati, Venezia, Brindisi per poi scendere in A2 a Ferentino. La scorsa estate Claudio Coldebella ha scelto - un po’ a sorpresa - di portarlo a Varese per dare un supporto alla cabina di regia, e Bulleri ha risposto alla grande, dando un contributo reale alla squadra per la qualificazione alla Champions e disputando un campionato di grande serietà come riserva di Maynor. Per lui in biancorosso 22 partite e 53 punti in campionato, 13 gare e 22 punti in Champions.

Anche con la Nazionale Bulleri è stato un uomo di primissimo piano: in azzurro ha disputato 127 partite con 1.063 punti, conquistando l’incredibile argento alle Olimpiadi di Atene oltre a un bronzo agli Europei di Svezia 2003.

Il saluto “ufficiale” del “Bullo” al basket giocato è previsto per il prossimo venerdì 5 maggio, quando il playmaker parlerà alla stampa della sua decisione di appendere le scarpe al chiodo. Domenica, intanto, ci sarà per tutti i tifosi la possibilità di rivolgergli l’ultimo applauso in terra varesina.