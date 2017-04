Openjobmetis, rimonta imperiale: Trento battuta allo sprint

Pallacanestro Varese 2016 2017

Ventitré punti negli ultimi 5′ di gioco: è un uragano biancorosso quello che si è abbattuto su Trento nel finale del match del PalA2a. Un uragano che ha permesso a Varese di ribaltare completamente le sorti di una partita che fino a quel momento gli ospiti avevano condotto saldamente e meritatamente, ma che la Openjobmetis ha prima riaperto e poi chiuso a proprio favore con una volata esaltante. Un successo, l’83-80 sulla Dolomiti, che tiene vive le speranze di playoff per i ragazzi di Caja: tra le aspiranti all’ottavo posto ha vinto solo Brindisi, e a tre giornate dalla fine i biancorossi hanno ancora speranze di completare al meglio la risalita.

“Un partita pazesco” racconta OD Anosike quasi commosso, nel corso delle interviste di rito, e il pivottone di Caja ha ragione. C’è voluta tutta la classe di Maynor, la faccia tosta di Johnson, la difesa collettiva del quintetto di casa per regalare a Masnago una vittoria speciale alla vigilia di Pasqua. C’è voluto anche l’azzardo vincente del coach di Pavia, che si è giocato il tutto per tutto mettendo la squadra a zona, un po’ perché la situazione falli era pesantissima (Johnson, Anosike e Pelle a lungo con 4), un po’ perché Trento era stata brava a evitare quasi tutte le trappole difensive precedenti.

Ma con il pallone pesante si sono ribaltati i ruoli: Craft, play ospite, fino a quel momento impeccabile ha fallito un paio di triple aperte ed è stato improvvisamente attaccato e battuto da Maynor, che cercava (e ha trovato) il riscatto dopo l’assenza di Reggio Emilia. Così anche sul perimetro, Johnson ha ritrovato la mira che non lo aveva assistito, e a rimbalzo Varese (13 quelli di Anosike) ha smesso all’improvviso di concedere regali alla Dolomiti, che proprio sui secondi tiri aveva guadagnato parte della sua fortuna. Il vantaggio ospite si è spento a meno di 2′ dalla fine, poi ci ha pensato Cavaliero a imbucare i tre tiri liberi (su 4) che hanno chiuso i conti. Nonostante una tripla clamorosa di Flaccadori e di una protesta trentina su un rimbalzo di Sutton, poi ruzzolato a terra sotto canestro. Ma gli arbitri ne avevano già combinate troppe, e non se la sono sentita di incidere con un fischio delicatissimo quasi sulla sirena. Ed è giusto così.

COLPO D’OCCHIO

Fino a pochi minuti dalla contesa gli spalti di Masnago mostrano diversi vuoti, ma quando il cronometro inizia a correre sono oltre quota 4mila i tifosi presenti, nonostante le festività, le funzioni religiose e i tornei giovanili in corso nella zona. Tra il pubblico anche un campione del mondo (Matthew Phillips, iridato di enduro) e una stella nascente del nuoto, Nicolò Martinenghi, fresco di ori nazionali e record vari. Per lui premiazione nell’intervallo.

PALLA A DUE

Quintetto classico per coach Attilio Caja, che ritrova Maynor dopo il “ne” di Reggio Emilia e torna ad affidargli la cabina di regia. Su di lui un osso duro come Craft, affiancato nello starting five di Trento dal nuovo arrivato Shields.

LA PARTITA

Proprio l’esordiente guardia americana è tra i primi a rompere il ghiaccio a Masnago: con i suoi punti la Dolomiti scatta bene dai blocchi ma poi trova la reazione della difesa di Caja che concede appena 5 punti a Trento in 5′ e permette ai biancorossi di chiudere avanti al 10′, 20-18.

Il secondo quarto però è molto difficile per Varese: gli ospiti sorpassano, guidati da un Craft impeccabile, e puniscono ogni sbavatura dei ragazzi di Caja, troppo imprecisi. Ci si mette anche la terna arbitrale con più di un fischio discutibile, e così Trento scappa a +10 e vi rimane alla seconda sirena (36-46).

Dopo la pausa la Dolomiti è brava ad addomesticare le folate biancorosse; Caja è costretto a quintetti insoliti per il quarto fallo di Johnson e Kangur: il coach va con il quintetto basso, sguinzaglia anche Avramovic in campo, usa Eyenga da “4” e trova un Pelle pronto in attacco. Sue le conclusioni con cui Varese resta incollata alla gara (54-57 alla mezz’ora) nonostante tutto.

IL FINALE

L’avvio dell’ultimo periodo però, pare mandare il referto rosa definitivamente in direzione di Trento. Altro passaggio difficile per Varese, altro allungo ospite con Flaccadori prima e Sutton poi, mentre Johnson prima si risveglia e poi torna a sbagliare. Sono così 9 i punti di vantaggio bianconeri a metà del quarto conclusivo, ma lì la Openjobmetis compie il miracolo: Maynor trova due entrate galattiche e serve Pelle per un 2+1 pesante. Il primo pareggio è del play, il secondo di Johnson in penetrazione, poi Gomes e Craft ammaccano il ferro dall’arco. Johnson fa 2-2 (e +4) ai liberi ma Flaccadori ha ancora un proiettile pesantissimo. Tocca quindi a Cavaliero che non sbaglia; Craft invece fallisce apposta il secondo personale ma nella battaglia a rimbalzo Sutton cade e concede rimessa. L’ultimo brivido è per un libero beffardo di Cavaliero, ma la “preghiera” di Forray da 20 metri finisce sullo spigolo alto del tabellone. E a Masnago è festa grande.

OPENJOBMETIS VARESE – DOLOMITI TRENTO 83-80 (20-18, 36-46; 54-57) VARESE: Maynor 17 (5-9, 2-3), Johnson 19 (4-4, 3-10), Eyenga 9 (4-11, 0-1), Ferrero 5 (0-3, 1-1), Anosike 9 (4-5); Avramovic 3 (1-2, 0-1), Pelle 12 (4-5), Bulleri (0-2), Cavaliero 6 (1-3 da 3), Kangur 3 (1-3 da 3). Ne: De Vita, Canavesi. All. Caja.

TRENTO: Craft 16 (6-12, 0-3), Shields 8 (2-3, 0-2), Gomes 8 (1-1, 2-4), Sutton 18 (4-9, 2-4), Hogue 5 (2-5); Moraschini (0-1, 0-1), Forray 6 (3-5, 0-3), Flaccadori 15 (2-4, 3-5), Lechthaler 4. Ne: Lovisotto. All. Buscaglia.

ARBITRI: Lanzarini, Attard, Caiazza.

NOTE. Da 2: V 22-41; T 20-40. Da 3: V 8-22; T 7-22. Tl: V 15-18; T 19-26. Rimbalzi: V 35 (9 off., Anosike 13), T 38 (13 off., Sutton 8). Assist: V 14 (Cavaliero 4), T 12 (Craft 10). Perse: V 13 (Maynor 3), T 12 (Sutton, Shields 4). Recuperate: V 4 (Ferrero 2), T 11 (Sutton, Craft, Hogue 11). Usc. 5 falli: Shields, Pelle. Spettatori: 4.037. Incasso: 58.311 euro.

CLASSIFICA: Milano 42; Venezia 36; Avellino 34; Sassari, Reggio E. 32; Trento 30; Capo d’Orl. 28; Pistoia, Brindisi 26; Brescia, Torino, VARESE 24; Cantù 22; Caserta 20; Pesaro 18, Cremona 14.