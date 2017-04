Openjobmetis, rimonta sfiorata: si ferma a sei la striscia vincente

Mia Cantù - Openjobmetis

Si ferma a sei la striscia di partite vinte dalla Openjobmetis che perde 73-68 a Reggio Emilia. Ai biancorossi non riesce una rimonta: dal -18 si arriva fino al -3, ma Aradori non sbaglia i due liberi a pochi secondi dalla fine

GRISSIN BON REGGIO E. – OPENJOBMETIS VARESE 73-68 (18-7, 38-28; 58-45)

REGGIO E.: De Nicolao 3 (1-3 da 3), Aradori 10 (1-5, 2-5), Della Valle 11 (2-5, 2-5), Polonara 8 (1-3, 0-4), Cervi 18 (9-12); Needham 11 (4-5, 1-5), Reynolds 6 (1-2), Kaukenas 2 (1-3), Gentile 2 (1-1, 0-3), Williams 2 (1-3, 0-1). Ne: Strautins. All. Menetti.

VARESE: Bulleri 5 (1-2, 0-1), Johnson 17 (5-12, 1-5), Eyenga 16 (7-12, 0-1), Ferrero (0-1), Anosike 6 (3-4); Avramovic 9 (4-4, 0-2), Pelle 8 (4-6), Cavaliero 2 (1-1), Kangur 5 (2-4, 0-1). Ne: Maynor, Rossi, Canavesi. All. Caja.

ARBITRI: Filippini, Weidmann, Calbucci.

NOTE. Da 2: R 21-39, V 27-46. Da 3: R 6-26, V 1-10. Tl: R 13-21, V 11-17. Rimbalzi: R 36 (14 off., Reynolds 10), V 33 (10 off., Kangur 7). Assist: R (), V (). Perse: R 11 (Reynolds, De Nicolao 2), V 15 (Johnson 5). Recuperate: R 6 (Needham 3), V 3 (Anosike, Bulleri, Kangur 1). Usc. 5 falli: nessuno. F. antisportivo a Johnson (4.20), Bulleri (25.17). F. tecnici a Kangur e panchina Varese (5.21), Kaukenas (7.35), Johnson (28.00). Spettatori: 3.500.