Openjobmetis, un derby da vincere per rincorrere i playoff

Openjobmetis Varese - Betaland Capo d\'Orlando 74-72

Non si gioca più al vecchio “Pianella” di Cucciago, dalla temperatura perennemente sottozero, ma per il resto il derby più atteso, Cantù-Varese, riesce a mantenere un’emozione e un fascino che vanno al di là dei risultati sportivi e dei giocatori che vestono le canottiere delle due squadre, qualunque sia lo sponsor, qualunque sia la posizione di classifica.

Cantù-Varese resta una partita da vivere da cima a fondo, anche se l’assenza – criticata – dei tifosi ospiti toglierà sapore al pre-partita, all’esultanza di chi vince, alla delusione di chi perde, alle palato di chi assisterà alla sfida. Una partita che oltre a polemiche e rivalità, promette spunti interessanti anche a livello prettamente sportivo, a partire dal confronto tra due allenatori di grande esperienza, capaci di rimettere in piedi squadre dal buon potenziale che però hanno vissuto lunghi mesi di crisi e di mancanza di risultati.

Attilio Caja all’angolo biancorosso, Carlo Recalcati a quello biancoblù (e farà effetto rivedere il coach della Stella seduto di nuovo sulla panchina più vicina e allo stesso tempo più lontana al mondo varesino…) hanno trovato la quadra, hanno saputo convogliare nella giusta direzione i Maynor e i Darden, gli Eyenga e i Dowdell ma anche i meno attesi Ferrero e Acker o le stelle dal cognome identico, Johnson, Dominique per la Openjobmetis e JaJuan per la Mia, punte designate dei rispettivi attacchi. Varese ha vinto cinque partite di seguito ed è intenzionata a prolungare la striscia per provare comunque a rincorrere l’obiettivo playoff, molto difficile da raggiungere ma ugualmente stimolante. Cantù arriva invece da uno stop non del tutto atteso a Torino, dove JJJ ha vissuto una serata parecchio negativa (8 punti e zero di valutazione, lui che viaggia a 19 di media), però con Recalcati in panchina ha vinto le precedenti tre gare disputate.

La Openjobmetis, tra l’altro, ha due ulteriori motivi per fare bene: non batte fuori casa Cantù da una vita – l’ultima volta avvenne con la tripla del pareggio di Keith Carter e con l’overtime dominato da Delonte Holland… – e deve vendicare il clamoroso sgarbo dell’andata, quando al PalA2a andò in scena una partita pazza. L’allora Red October dominò letteralmente la prima metà, una Varese furiosa condotta da Maynor riaprì del tutto il derby, ma all’ultimo giro i brianzoli ritrovarono la forza per assestare l’ultimo colpo, dando nel contempo l’ennesimo spintone verso il baratro alla Varese di Moretti. Eyenga e soci dovranno ripensare, a quella partita, nelle ore precedenti al match del PalaDesio: la voglia di rivincita potrebbe essere un’arma in più per domenica sera (quando, lo ricordiamo, si gioca alle 20,45).

Le squadre, salvo problemi dell’ultim’ora, saranno al completo: in casa Mia si registra qualche acciacco per Dowdell, reduce da una contrattura alla spalla che però – assicura Recalcati – non gli toglierà la possibilità di disputare il derby. Idem per Cavaliero sul fronte opposto: un po’ di febbre non è sufficiente per lasciarlo a riposo. Naturalmente mancherà Campani, per il quale la stagione è finita, ma la solidità di Anosike, la crescita di Pelle e la ritrovata concretezza di Kangur (oltre alla versatilità di Ferrero) permettono ora alla OJM di essere più tranquilla sotto canestro. Nonostante l’impatto di JaJuan Johnson, potenzialmente tremendo.

DIRETTA VN

Visto l’impossibilità a raggiungere il PalaDesio, i tifosi biancorossi potranno seguire la partita sul liveblog allestito per l’occasione dal nostro giornale, aperto fin dal venerdì sera con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio pre partita. Il collegamento con il parquet avverrà intorno alle 20,10 ma i lettori possono interagire fin d’ora scrivendo nello spazio commenti o usando – su Twitter e Instagram – gli hashtag #direttavn e #cantuvarese. Per accedere al live CLICCATE QUI.