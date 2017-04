Operatori turistici convocati alle Ville Ponti

ville ponti generica varie

Prende il via la terza tappa del progetto “#inLombard1a” dedicato alla formazione degli operatori turistici in materia di promozione, attrattività, digitalizzazione condotto da Explora, DMO di Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Camera di Commercio di Milano in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese.

L’appuntamento, che di terrà giovedì 20 aprile a partire dalle 14 al Centro congressi delle Ville Ponti di Varese, è gratuito e pensato per operatori del settore, albergatori, fornitori di servizi, personale proveniente da punti informativi e agenzie di promozione turistica locale, con l’obiettivo di approfondire competenze e professionalità, accogliendo così la sfida di diventare la prima regione turistica d’Italia.

Si chiama infatti #inLombard1a con il numero ”1” al posto della “i”, per dichiarare l’intento e l’obiettivo del progetto: lavorare tutti insieme, imparando, confrontandosi e utilizzando gli strumenti di Explora e Regione Lombardia al meglio, per ambire a diventare la prima regione turistica d’Italia.

Registrazione ai Workshop e alla plenaria a questo http://explora.in-lombardia. it/archivio-progetti/workshop/

(è possibile confermare la partecipazione fino a 3 workshop)