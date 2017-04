Orizzonte Ideale contro il piano della sosta

Riceviamo e pubblichiamo

Davanti a una vergogna così grossa come il piano della sosta, approvato dall’Amministrazione Galimberti, non potevamo far finta di niente e abbiamo deciso di intraprendere alcune azioni per far si che i cittadini sappiano quanti soldi stanno per essere presi dalle loro tasche e quante bugie ha detto e sta dicendo il Sindaco delle tasse (Galimberti).

E’ inaccettabile che la tariffa oraria dei parcheggi del centro città sia stata aumentata a ben 2 euro, ma è ancora più inaccettabile che siano stati previsti ben 1800 stalli a pagamento presenti principalmente nelle zone periferiche o vicine a uffici pubblici importanti (es. Questura).

Riguardo ai cosiddetti “parcheggi di interscambio”, previsti ad esempio nei pressi dello Stadio ed alla Schiranna, riteniamo che si stia commettendo l’ennesimo grave errore: senza l’aumento delle corse dei bus è impensabile che i lavoratori li possano utilizzare dato che ci impiegherebbero parecchio tempo per raggiungere il centro, inoltre, la sera diventano pericolosi – soprattutto per le donne – visto che trattasi di zone poco illuminate e poco frequentate.

Partiremo domani con una campagna di informazione tramite dei volantinaggi e con un gazebo informativo presente in piazza Monte Grappa dalle ore 15, con replica sabato prossimo – 29 Aprile – davanti al cinema Politeama sempre dalle ore 15.

Oltre ai volantinaggi abbiamo promosso una raccolta firme per chiedere l’abolizione del piano della sosta: i moduli saranno disponibili sia ai gazebo che presso molti esercizi commerciali del centro Città, inoltre, è possibile “firmare” anche on-line cliccando sul link presente nella pagina facebook “Orizzonte Ideale”.

Dopo l’aumento delle tariffe degli asili e delle tariffe della sosta è ormai palese che la luna di miele della Giunta Galimberti sia finita: le false promesse fatte in campagna elettorale sono sotto gli occhio di tutti.

Orizzonte Ideale farà la sua parte.

Giacomo Cosentino

Stefano Clerici

Leslie Mulas