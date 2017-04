L’aula è green: lezioni nell’orto per gli alunni delle scuole

Vedano Olona - orto didattico 2017

Anche a Vedano la primavera porta bambini e ragazzi fuori dalle aule scolastiche, per lezioni all’aria aperta nell’orto didattico realizzato in collaborazione dall’Istituto comprensivo Silvio Pellico, dal Comune di Vedano e da alcuni bravi volontari con il pollice verde.

Dopo la preparazione del terreno, in questi giorni è tempo di semine e di trapianti, con le varie classi che si avvicendano nell’appezzamento di terreno in via I Maggio e nelle aiuole ricavate nei giardini delle scuole.

“Siamo al terzo anno di attività – spiegano dall’Istituto comprensivo di Vedano Olona – ed è un progetto che piace molto in tutte le fasce di età. Oltre al lavoro pratico nell’orto, l’attività per i più grandi prosegue in aula, con un lavoro di documentazione e di ricerca che completa ed integra le lezioni sul campo”.

Il progetto dell’orto didattico, coordinato dal professor Giuliano Besio, coinvolge tutti gli ordini scolastici dell’Istituto comprensivo, dai piccolini della scuola per l’infanzia ai bambini delle elementari ai ragazzi delle medie – e in particolare i ragazzi del percorso “Scuola bottega”, compresi i ragazzi dell’Istituto La Nostra Famiglia, che seguono programmi speciali. Ma l’attività non si ferma nemmeno quando la scuola è chiusa, perché all’orto didattico ci pensano bambini e ragazzi del campo estivo.

La scuola di Vedano – che fa parte del circuito delle Green School, ha poi ampliato il progetto, integrandolo con attività ecologiche come l’utilizzo e la gestione della compostiera, dove i rifiuti vegetali di pranzi e merende si trasformano in concime naturale.

Il cerchio si chiude nella mensa scolastica: quando la stagionalità del raccolto lo consente nella cucina interna della scuola vengono preparati piatti, contorni e merende con i prodotti dell’orto didattico.