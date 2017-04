Ostacolo Gozzano per la Caronnese. Sfide salvezza per Varesina e Legnano

Foto della Caronnese Calcio

Penultima giornata di campionato decisiva per le squadre della nostra provincia. La Caronnese ha l’obbligo di garantirsi i playoff mentre la Varesina cerca la certezza dei playout. Il Legnano proverà in ogni modo a evitare le ultime due posizioni che significano retrocessione diretta.

CARONNESE – GOZZANO

Fondamentale lo scontro diretto contro il Gozzano per la Caronnese. La squadra di mister Marco Gaburro arriva alla partita consapevole di dover vincere per poter dare un senso a questa stagione. Dalla testa della classifica, condivisa con il Cuneo, i rossoblu sono scivolati in quinta posizione. I punti persi contro Legnano e Varesina pesano come macigni. Al “Comunale” di Caronno Pertusella arriva un Gozzano galvanizzato dalla vittoria contro il Varese e voglioso di superare in classifica i rossoblu. I rossoblu hanno ancora qualche speranza per i playoff e vorranno giocarsela fino in fondo.

PRO SETTIMO – VARESINA

Scontro diretto anche per la Varesina, che affronta la Pro Settimo in un match determinante. Con una vittoria gli uomini di Marco Spilli staccherebbero il pass playout e inguaierebbero i torinesi a una probabile retrocessione. La Pro con una vittoria supererebbe la squadra di Venegono Superiore e la spingerebbe verso la retrocessione. Assenza pesante per la Varesina, che in difesa non potrà contare sull’esperienza del centrale Patrizio Caso, fermo per squalifica.

BRA – LEGNANO

La classifica non condanna ancora il Legnano, che spera nel pareggio tra Varesina e Pro Settimo e cerca i tre punti contro un Bra già salvo e che non ha più nulla da chiedere al campionato. I lilla non perdono dal 19 marzo, domenica in cui prese quattro gol dal Borgosesia. Da quel momento sono arrivati ben cinque risultati utili consecutivi, che permettono alla squadra di Paolo Tomasoni di sognare ancora. I legnanesi dovranno però sperare nelle sconfitte delle avversarie.