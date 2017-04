Ottantenne scippata davanti casa

Cinquanta euro, un vecchio cellulare, uan borsa rotta e gli effetti personali della proprietaria: è il bottino del malvivente che nel pomeriggio del 25 aprile ha scippato un’8oenne in via Rismondo.

Erano da poco passate le 18 e la donna si trovava ferma davanti all’ingresso del condominio in cui vive quando lo scippatore l’ha avvicinata. Era a piedi ed è riuscito a non farsi sentire fino a quando non ha afferrato la borsa della donna. L’anziana presa di sorpresa non l’ha nemmeno visto: ha sentito la cinghia della tracolla cedere si è girata ed ha visto un uomo correre via.

Illesa ma spaventata l’anziana ha chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della tenenza di Tradate che hanno effettuato un sopralluogo nella zona ma prutroppo dell’uomo non c’era più traccia. I militari hanno avviato le indagini anche se la tradatese, presa di spalle ed alla sprovvista, ha saputo fornire davvero pochi dettagli sul malvivente.