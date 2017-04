Pallavolista uccisa dal treno, il cordoglio della Volley Cislago

Foto varie

Una giovane di 16 anni di origini rumene, Izabella Onea Virtopeanu, è morta venerdì scorso rimanendo bloccata nella porta di un treno dal quale sembra stesse scendendo.

Lo riporta oggi, 30 aprile, il Corriere della Sera in una dettagliato articolo a firma di Paolo Di Stefano (da cui è tratta la foto dell’articolo).

La ragazza era venerdì sera a bordo del treno insieme al fidanzato col quale stava tornando da Mortara, quando alla stazione di Parona Lomellina la ragazzina avrebbe tentato di scendere dal convoglio rimanendo incastrata in una porta con un piede.

Il treno riparte fino alla stazione di Vigevano, dove la ragazza sarebbe dovuta scendere.

Il fidanzato, che al momento dei fatti era sceso, ha cercato di correre per fermare il convoglio, ma invano.

Oltre alla ricostruzione della presunta dinamica dell’incidente, viene anche ricostruita la vita di questa giovane pallavolista di soli 16 anni, che militava nel Volly Certosa, una squadra di B2 “arrivata dal Vero Volley Cislago”, che in una nota «con il suo Presidente Alessandra Marzari, porge le più sentite condoglianze alla famiglia Virtopeanu per la prematura scomparsa della giovane Izabella, promessa della pallavolo ed ex giocatrice delle giovanili del Consorzio Vero Volley e dell’US Cistellum di Cislago».