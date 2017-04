Pantani e Coppi nella mostra per la Varese Van Vlaanderen

Si apre con una mostra che raduna cimeli straordinari il weekend della seconda edizione della Varese van Vlaanderen, il “Fiandre varesino” che vedrà alla partenza più di 1100 appassionati della bicicletta, in un percorso che emula la storica gara belga.

Nel punto dove gli oltre mille atleti provenienti da tutta la Lombardia, la Svizzera e oltre si accrediteranno, villa Mirabello, è stata infatti inaugurata questa mattina, sabato 1 aprile, una mostra di cimeli che riunisce l’ultima bici usata da Marco Pantani, una storica bici di Fausto Coppi, una del campione varesino Vladimiro Panizza, e un modello del 1928 con tanto di ruote in legno.

Accanto agli storici cimeli, anche una mostra in collaborazione con Cna: scatti fotografici in ricordo di Luigi Benati, presidente dell’unione Terziario Avanzato di Cna Varese Ticino Olona dal 2009 alla sua morte, avvenuta prematuramente, a 51 anni, il 31 ottobre 2012. Benati era un fotografo specializzato in foto sportive, ma soprattutto foto ciclistiche: suoi sono moltissimi fotofinish, compreso quello del mondiale 2008 a Varese. Nella mostra, che sarà aperta solo sabato 1 e domenica 2 aprile dalle 9 alle 18.00, saranno rappresentate molte di queste foto storiche.

Domenica 2 aprile 2017 si terrà la Varese Van Vlaanderen, il “Fiandre” Varesino in bicicletta.

L’iniziativa porta la firma dell’ASD Turri di Gallarate che, per la seconda volta, propone un’occasione di incontro e svago che si potrà snodare su tre percorsi un corto da 70 Km, un medio da 103 ed un lungo da 128 Km con dislivelli da 1300 a 2230 m.

«Noi apprezziamo una manifestazione di questo tipo innanzitutto perché valorizza il territorio – commenta il presidente di Cna Varese Ticino Olona, Franco Orsi – in secondo luogo, noi artigiani siamo abituati a pedalare, la salita ce l’abbiamo nel sangue. La nostra vita professionale e lavorativa e sempre in salita: per questo sposiamo uno sport come quello del ciclismo dove nessuno ti regala niente. Grazie ad un nostro dirigente abbiamo delle belle foto di ciclismo da mostrare a chi vuole conoscere un po’ di più questa disciplina: la mostra per noi è un’occasione per ricordarlo attraverso le sue opere»

La manifestazione ha il patrocinio della Varese Sport Commission e del Comune di Varese: «Ringraziamo gli organizzatori perchè ci danno una grande possibilità, con questa mostra – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – Quella di mostrare il museo di villa Mirabello agli oltre 1000 partecipanti alla gara: in una Varese che vogliamo turistica dal punto di vista culturale e sportivo, questa è una importante occasione».