Papà separati, un concerto jazz per sostenere un progetto di housing sociale

Venerdì 28 aprile alle 21 il teatro di Via Dante ospita uno settacolo di musica jazz con il gruppo Jammin Factory Sextet per sostenere il progetto di housing sociale di Castellanza finanziato nell’arredamento dal Rotary Club Parchi Alto Milanese.

Gli appartamenti sono due. Uno è già pronto e l’altro si sta arredando con i mobili donati dal Rotary Club. Si stanno vagliando le richieste che riguardano padri separati e anche altre situazioni di criticità e fragilita abitative. Sono 2 monolocali in via S.Giovanni a Castellanza vicino alle scuole elementari Manzoni.

Il progetto nasce a partire dalla rilevazione del significativo aumento delle situazioni familiari contrassegnate da una serie di nuove fragilità

che trovano la loro causa in fattori diversi: separazioni conflittuali; difficoltà economiche generate dalla separazione

Uno degli interventi attivati è stato quello dell’Housing Sociale per rispondere alla sempre maggiore richiesta di soluzioni al disagio abitativo ed economico da parte dei padri separati, proponendo una sistemazione temporanea dignitosa al genitore che si allontana da casa, per permettergli di riorganizzarsi e mantenere il diritto ad esercitare la funzione di genitore in continuità di relazione con i figli.

E’ stato messo a disposizione un monolocale dove il papà può restare per un massimo di 6 mesi, eventualmente + 6 mesi e contribuisce dove possibile alle spese di alloggio. Presso questa struttura il papà potrà incontrare ed ospitare i figli, condividendo con loro momenti quotidiani.