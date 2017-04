Papà suicida sulla tomba del figlio, sabato i funerali a Runo

incidenti varie

Si terranno sabato 8 aprile alle 14.30 a Runo, frazioen di Dumenza, i funerali di Franco Pinna, l’uomo che si è tolto la vita al cimitero sulla tomba del proprio figlio, morto in un incidente nel 2012.

Il suicidio nel pomeriggio di mercoledì 5 aprile.

L’uomo, molto conosciuto per aver gestito alcuni esercizi pubblici nella zona, tra cui anche un locale a Poppino, frazione di Luino, non ha retto al dolore per la scomparsa del figlio, morto in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto nel cuore della notte nella strada che porta a Poppino il 15 giugno 2012.