Mai visto un uovo di dinosauro al microscopio?

Storie di uova e di cuccioli preistorici al Museo dei Fossili di Besano.

L’appuntamento per tutti i bambini (ma anche per i grandi) è per sabato 15 aprile, dalle 15,30.

Paola D’Agostino, la curatrice del Museo, farà visitare il museo, racconterà storie e aneddoti curiosi sui reperti esposti e poi porterà i bambini a fare tante cose divertenti: “Osserveremo gusci di uova di dinosauro al microscopio e andremo a caccia di uova di cioccolato!”.

Per iscrivere i bambini basta inviare un SMS al numero 349 2182498, specificando nome ed età dei partecipanti.

Il costo dell’attività è di 5 euro. Il biglietto d’ingresso sarà ridotto, 3 euro per tutti e come sempre è gratuito per i minori di 6 anni e per i residenti a Besano.