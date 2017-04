Pasqua e pasquetta nel Parco del Museo Meina

Week-end di Pasqua e Pasquetta per famiglie sul Lago Maggiore nel parco del Museo Meina. È quanto sarà possibile vivere sabato 15, domenica 16 (Pasqua) e lunedì 17 (Pasquetta) aprile 2017 nel maestoso complesso dello chalet di Villa Faraggiana in provincia di Novara e a meno di un’ora da Milano. Nei giorni citati, dalle ore 16 alle 19, il sito si animerà con diverse attività e percorsi ideali per adulti e bambini. I visitatori potranno innanzitutto immergersi nella grande storia multimediale sulla Natura che “andrà in scena” nelle sale dello Chalet-museo.

Un racconto virtuale che coinvolgerà a 360° i partecipanti, grazie a proiezioni interattive, effetti di luce, esperienze in 4D per un racconto sul rispetto della madre terra con più chiavi di lettura, che lo rende ideale per tutti. Nelle altre strutture del complesso saranno aperti invece gli allestimenti sulle maschere italiane più note. Arlecchino, Pantalone, Brighella e altri appariranno in un teatro virtuale per narrare simpatiche vicende e gag. E in questo week-end non poteva mancare un allestimento tematico sulla Pasqua.

Negli spazi del sito, infatti, si potranno ammirare le Doll’s houses dell’artista Manuela Peviani che propone una interessante esposizione di micro-ambienti in miniatura tra uova di pasqua e personaggi. E ancora, spazio a “MaschEmotion” con i divertenti cartoni animati per i più piccoli e ai video-racconti sulla storia della Commedia dell’Arte. Il tutto in un complesso circondato da un rigoglioso parco panoramico affacciato sul Lago Maggiore con oltre cinquanta specie botaniche diverse, in piena fioritura. Il Museo Meina è sulla Statale 33 del Sempione al numero civico 21 (parcheggio interno disponibile). Contributo di ingresso € 5 a partecipante con riduzioni per famiglie e bambini. Informazioni contattando la Fondazione UniversiCà al numero 0321.231655, sulla pagina facebook “Museo Meina” o sul sito www.museomeina.it.