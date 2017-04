Pasqua in città, tanti eventi per grandi e piccini

LAC (Lugano Arte e Cultura)

La Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano, in collaborazione con l’Ente Turistico del Luganese, presenta la nuova edizione di PASQUA IN CITTÀ che da venerdì 14 a lunedì 17 aprile animerà il centro cittadino durante il periodo pasquale. Ogni giorno “Pasqua in Città” trasformerà le vie del centro cittadino in un allegro palcoscenico con le piazze principali pronte ad accogliere un diversificato programma di intrattenimento.

MERCATO DI PASQUA

Cittadini e turisti potranno visitare il tradizionale Mercato di Pasqua e scoprire gli oggetti dell’artigianato e dell’enogastronomia locale proposti dalle oltre cento bancarelle allestite in Piazza Manzoni, Piazza della Riforma, via Nassa, piazza Dante, Piazzetta Maraini, via Pessina e via Soave. Il mercato sarà aperto ogni giorno, dal 14 al 17 aprile, dalle 11:00 alle 18:00.

ANIMAZIONI PER BAMBINI

Durante i quattro giorni pasquali, dalle 10:00 alle 18:30, Piazza Manzoni verrà animata da Ludobus Caribù, che proporrà una vera e propria ludoteca itinerante con giochi in legno fatti a mano per tutta la famiglia, laboratori creativi con materiali di riciclo e truccabimbi. Dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno verrà riproposta una speciale Caccia alle uova per tutta la famiglia nel centro città. I bambini che troveranno tutti gli indizi lungo il percorso che si snoderà da Piazza Manzoni fino al Parco Ciani, riceveranno in regalo deliziosi ovetti di cioccolato offerti da Migros Ticino. La caccia alle uova avrà luogo nei giorni di sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 aprile dalle ore 10:30 alle ore 16:00. La partenza è presso Piazza Manzoni dove verrà consegnata una mappa per scoprire il percorso.

MUSICA FOLCLORISTICA

Ogni giorno, dalle 13:30 alle 18:00, la zona pedonale del centro cittadino sarà animata dalla musica folcloristica proposta dai gruppi Tacalà, Duo Nostranello, Tirabüscion e i Bagiöö. Vi ritroverete coinvolti a canticchiare e ballare sulle loro note!

…E TANTI CONCERTI

E ancora musica dal vivo: venerdì 14 aprile, alle 14:30, in Piazza San Rocco sarà possibile assistere all’esibizione della Jugendmusik Schwanden. Sabato 15 aprile, alle ore 15:00, il Coro Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni terrà un concerto itinerante che partirà da Piazza Bernardino Luini per concludersi in Piazza Dante. A seguire, alle 17:00, il Patio del Municipio ospiterà il tradizionale concerto di Pasqua della Civica Filarmonica di Castagnola. Sempre alle 17:00, ma presso la Sala Teatro LAC, è in programma il Concerto Spirituale del Sabato Santo con l’Orchestra della Svizzera Italiana e Coro della Radiotelevisione Svizzera.

SHOPPING

Ricordiamo che lunedì 17 aprile i negozi del centro saranno straordinariamente aperti dalle 10:00 alle 18:00. Ricordiamo che venerdì 14 aprile, dalle 13:00 alle 17:00, il Servizio Trasfusionale CRS della Svizzera Italiana organizza una donazione di sangue presso il Municipio di Lugano. Il personale del Servizio Trasfusionale sarà presente in Piazza Riforma pronto a rispondere alle domande sulla donazione di sangue e sulla donazione di cellule staminali del sangue. Si ringraziano tutti i Servizi della Città di Lugano, in particolare la Polizia cittadina e il Dicastero Servizi Urbani. Un ringraziamento speciale ai nostri sponsor Migros Ticino e Taddei SA, ai partner AIL SA e Ente Turistico del Luganese e infine al media partner Radio Fiume Ticino per l’importante contributo alla manifestazione.