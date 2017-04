Pasqua movimentata: lite in famiglia finisce con un arresto

Pasqua movimentata in città dove una lite in famiglia ha fatto accorrere polizia locale, carabinieri e un’ambulanza alle porte del centro storico. L’allarme è scattato intorno alle 10 in piazza Caduti di Nassirya, all’inizio della trafficata via Caduti della Liberazione, dove i residenti di un condominio hanno sentito urla e pianti arrivare da un appartamento.

Quando sono intervenute le forze dell’ordine hanno trovato due uomini e una donna coinvolti in una violenta lite tanto che la ragazza aveva una vistosa ferita alla mano. Neppure l’intervento dei carabinieri ha calmato gli animi tanto che un 26enne si è barricato nell’appartamento. Con pazienza i militari hanno riportato la calma convicendo il 26enne ad uscire ed arrestandolo per resistenza visto che prima di chiudersi in casa aveva preso a spintoni i carabinieri. Per la ragazza e l’altro giovane coinvolto nessuna conseguenza anche se lei, pure rifiutando l’intervento dell’ambulanza, ha dovuto farsi medicare al pronto soccorso.