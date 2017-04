Pasquetta all’Oasi Zegna con una caccia al tesoro “botanica”

Oasi Zegna Parco Naturale Pasqua e Pasquetta

Un appuntamento per vivere la Pasquetta in modo divertente, in mezzo alla natura e con eventi per tutta la famiglia.

Lunedì 17 aprile torna infatti, la Caccia al Tesoro Botanico all’Oasi Zegna in collaborazione con Grandi Giardini Italiani, uno degli appuntamenti più attesi e amati dalle famiglie che coinvolge 28 giardini in tutta Italia.

La Caccia al Tesoro Botanico è l’occasione di vivere in modo diverso una giornata tradizionalmente dedicata alle gite fuoriporta, andando alla scoperta della natura in maniera giocosa. L’evento è dedicato ai bambini dai 6 ai 14 anni, che potranno scoprire i tesori botanici presenti in natura attraverso differenti attività pensate apposta per loro, mentre ai genitori e ai fratellini più piccoli verranno proposte altre attività a tema green.

Il lungo fine settimana pasquale diventa anche l’occasione per assaporare a tavola le specialità e le eccellenze del nostro territorio. Da non perdere quindi gli appuntamenti gastronomici presso i punti ristoro del Consorzio Turistico Oasi Zegna.

PROGRAMMA della CACCIA AL TESORO BOTANICO di lunedi’ 17 aprile

Località: Brughiera

Tema: Alla scoperta del mondo vegetale dell’Oasi Zegna.

Il ritrovo e’ alle ore 10:30 presso l’Albergo Ristorante “Castagneto” (La caccia al tesoro terminerà verso le ore 13:00). Attraverso l’utilizzo di immagini, quiz e indovinelli, i partecipanti entreranno in contatto con le piante dei meravigliosi boschi intorno al Santuario Nostra Signora della Brughiera (XV e XVII sec). Divisi in squadre, si dovranno fronteggiare in una sfida all’ultima “foglia” e dovranno cimentarsi in un’osservazione molto attenta e particolareggiata della natura e del mondo vegetale per raccogliere alcuni reperti vegetali, per un erbario personalizzato che rimarrà loro in ricordo della giornata. Ai genitori verrà offerta la cartina per la passeggiata alla scoperta del sito del Santuario e dei suoi dintorni. L’attività si svolgerà nei boschi e nei prati circostanti e pertanto si consiglia un abbigliamento comodo con calzature da trekking e riserva d’acqua. In caso di pioggia è previsto un laboratorio sulla biodiversità dedicato ai ragazzi presso l’Albergo Ristorante “Castagneto”. La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni ed iscrizioni: Equipe Arc-en- ciel Tel 349.4512088. Massimo 40 bambini (In caso di overbooking l’evento si ripete anche nel pomeriggio) . In concomitanza con la Caccia al Tesoro Botanico, le strutture nei dintorni propongono menu tematici:

UNA PASQUETTA DA GUSTARE

con piatti tradizionali, frittate, asparagi, sapori di primavera. Menu 20 € bevande escluse. Menu bimbi 12.00€ bevande escluse. Info e prenotazioni: Albergo Ristorante Il Castagneto Tel. 015 7158175 castagneto.trivero@gmail.com

SLOWFAST FOOD DI PASQUETTA

Hamburgher fantasiosi di qualità di carne piemontese da gustare all’aria aperta. Menù 10 €. hamburgher con contorno (patatine e insalata di tarassaco) e dolce. Proposte alternative anche per i vegetariani. Birre artigianali. Info e prenotazioni: Agriturismo Cascina il Faggio Tel 015 756613 info@cascinailfaggio.it

ALTRE INIZIATIVE PER PASQUETTA

A Castagnea, poco distante dalla Brughiera, l’Agriturismo Oro di Berta organizza LE UOVA DEL GIANCONIGLIO una giornata pensata per tutta la famiglia con caccia alle uova. La prenotazione è obbligatoria: tel. 015.756501. Tra le altre iniziative in programma per il fine settimana, da domenica 16 aprile riapre il PARCO AVVENTURA a Veglio: una rete di percorsi tra gli alberi con oltre 90 piattaforme sospese su 7 differenti percorsi. Per i bambini un’area Bimbi Camp, per vivere la magia del divertimento in montagna. Info: tel.015.702488 veglio.parcoavventura.it. Info e aggiornamenti in tempo reale su www.oasizegna.com.