Passeggiate d’arte in città

La primavera a Corgeno

Ecco le iniziative del fine settimana:

Meteo – Un bel weekend di sole e caldo di aspetta per sabato 8 e domenica 9 aprile. Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato sarà ben soleggiato e caldo. Poche nuvole di bel tempo nel pomeriggio sui monti in dissoluzione a sera. – Tutte le info

INCONTRO

Varese – Besozzo – Comerio - Dal 7 al 13 aprile inizia la Varese Design Week con eventi e installazioni che invaderanno Varese in oltre trenta location, con il coinvolgimento di quaranta fra designer e artisti. Non sarà solo il capoluogo investito dall’arte e dal design: il giardino della settecentesca Villa Tatti di Comerio e l’ex Sonnino a Besozzo ospiteranno un fine settimana di eventi.

Varese – Domenica 9 aprile a Varese si svolgerà la Festa la primavera tra via Sacco, Robbioni e i Giardini Estensi. Si tratta della prima edizione di un evento che si estenderà tra la via Sacco, via Robbioni e i Giardini Estensi, dove per l’occasione la via Sacco e la via Robbioni (fino a via del Cairo) saranno chiuse al traffico per tutta la domenica: più precisamente dalle 7 a fine manifestazione.

Varese – Sabato in piazza Giovine Italia e nelle vie Rossini e Donizetti ore 8-19 mercatini di artisti, artigiani e hobbisti a cura di Confcommercio Ascom Varese. Domenica invece, c’è la mostra mercato di antiquariato e articoli da collezione dalle 8.30 alle 18 nel centro storico.

Varese – Sabato 8 aprile alle ore 10 a Villa Mirabello, presso i Giardini Estensi i ragazzi delle elementari si sfideranno nella “Corsa Campestre di Primavera”, celebrando uno schema motorio in ricordo del celebre preparatore atletico varesino Enrico Arcelli, scomparso nel 2015. Iniziativa dell’amministrazione comunale e del Coni.

Varese - Sabato 8 aprile appuntamento allo spazio Kabum in via Guicciardini 114 a Varese. Ci sarà il primo kabaret della scuola di circo, alle 21: numeri circensi (acrobati, giocolieri, etc) x tutti i gusti e x tutte le età. Ingresso 5€ x raccolta fondi.

Varese e provincia – Domenica 9 aprile si terrà in tutta Italia la giornata dedicata alla visibilità lion, il “Lions day“. In tutte le sedi verranno presentate le principali attività svolte dal Lions Clubs International.

In occasione della Varese design week

Clivio - Il Gruppo Alpini di Viggiù-Clivio organizza una bella serata con il Coro della Brigata Alpina Tridentina. L’appuntamento è per sabato prossimo, 8 aprile, alle 21 alla Palestra Limax di Clivio.

Biandronno - Il comitato genitori della scuola di Biandronno, con il patrocinio del Comune e con la collaborazione delle insegnanti e delle associazioni locali, organizza la 2°edizione della “Festa di primavera” in programma per domenica 9 aprile, nel giardino della scuola, in via Pio Selvini, 23. Numerosi gli eventi in programma per un divertimento assicurato.

Luino - Miss Italia arriva in città. L’appuntamento con Rachele Risaliti, miss Italia 2016, sarà a partire dalle ore 14.30-15.00 tra l’Imbarcadero e l’Hotel Camin domenica 9 aprile.

Luino - Domenica 9 aprile il CAI Luino propone una escursione nella Foresta Regionale Valle Intelvi (CO) per percorrere Il Sentiero delle Espressioni. Ore 8 ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano.

Valveddasca - La condotta di Varese di Slow Food sarà in gita al Plan del Lares domenica 9 aprile per festeggiare lo Slow Food Day annuale. La manifestazione – che è al suo 31esimo anno – serve e riproporre i temi di un’agricoltura sostenibile e di una educazione al cibo Buono Pulito e Giusto. Tutte le info

San Vittore Olona – Proseguono gli eventi legati al progetto OlonaGreenWay (OGW) con la “Camminata per le Famiglie” organizzata dal Comune di San Vittore Olona per domenica 9 aprile. La passeggiata, aperta a tutti e gratuita, ha lo scopo di far riscoprire le bellezze naturalistiche e agricole del territorio di San Vittore Olona.

Clivio – Domenica 9 aprile i ragazzi dell’associazione giovanile Ivantus cucineranno per tutti la loro specialità: i fagioli alla messicana. A partire dalle 11.30, in piazza Mario Scarpazza a Clivio, saranno in distribuzione i fagioli, anche da asporto (ricordarsi di portare un contenitore), ma ci saranno anche panini con salamella, vino e bevande.

Gornate Olona - Domenica 9 aprile, dalle 10 alle 18, torna l’ormai tradizionale appuntamento con “Fiori al Monastero”, quinta edizione della mostra e mercato di fiori primaverili organizzata dal FAI – Fondo Ambiente Italiano negli spazi dell’antico Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), immerso nei verdi boschi del Varesotto e inserito nelle Liste del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. – Tutte le info

Crosio della Valle - Domenica 9 aprile (ore 15.30) si terrà la rappresentazione della “Passione di Cristo”. Coinvolge moltissimi figuranti e i momenti di rievocazione storica si mescolano con quelli di riflessione e preghiera.

Busto Arsizio – Al Circolo Gagarin venerdì sera si terrà la presentazione della nuova rivista letteraria dell’Associazione Culturale Inutile. Sabato sera ci si incontra, si chiacchiera, si sta insieme. Domenica sera aperitivo vegano dalle 18 e 30. – Tutte le info

Somma Lombardo – Domenica torna lo storico evento in beneficenza a favore dei ragazzi della comunità Anffas. Alle 8.30 ritrovo in piazza del Mercato, alle 9.30 arrivo in Comunità al Molino di Mezzo di Maddalena e colazione, dalle 10.30 motogiri in moto e sidecar, alle 12.30 pranzo nel tendone riscaldato. Seguiranno premiazione, ringraziamenti e grande festa con la Famousa Balcon Band.

Somma Lombardo – Domenica dalle 10 alle 19 in piazza Scipione mercatino, visite guidate al Castello Visconti di San Vito, laboratori per bambini, auto storiche e giochi.

Tradate – E’ arrivato il Luna Park di piazza Mercato.

Saronno - Si terrà da venerdì 7 a domenica 9 aprile, per le vie del centro, il mercatino piemontese, che si pone come obiettivo quello di valorizzare i prodotti tipici, le manifestazioni e il territorio della Regione.

Lugano - Torna Ticino Motor Expo, un weekend per appassionati. Al Centro Esposizioni di Lugano, sabato 8 aprile alle 10 si inaugura la seconda edizione della kermesse. Fino a domenica tanti eventi, incontri e musica.

Dal 18 marzo al 10 aprile tradizionale appuntamento con le giostre per grandi e piccini alla Schiranna

BAMBINI

Sacro Monte - Domenica laboratorio per bambini che li porta a ridipingere con le matite la casa museo, ricreando con la fantasia le decorazioni lasciate incompiute da Pogliaghi. Alle 15.30 alla casa museo Pogliaghi, via Beata Giuliana 5 al Sacro Monte, 328.8377206.

Varese - Domenica al Castello di Masnago per bambini con il laboratorio «Mirò – Il giro del cielo». In via Cola di Rienzo 42. Info 0332.820409.

Gavirate - Domenica 9 aprile all’auditorium delle scuole medie, alle 16.30, Paolo Colombo, del Teatro dei Burattini di Varese presenta “Cenerentola”, spettacolo di attori e pupazzi adatto dai 3 anni in su. Ingresso adulti 4 euro, ragazzi 1. Per info tel 393.3315016.

Inarzo – Domenica alle 9.30 e alle 14.30 visita guidata nell’Oasi Lipu Palude Brabbia alla scoperta dei padroni dei cieli, anche per i bambini dagli 8 anni. In via Patrioti 22, costo 5 euro, 3 i bambini. Prenotazione obbligatoria allo 0332.964028.

Gazzada Schianno – In occasione delle feste di Pasqua, il Comune di Gazzarra Schianno organizza una “caccia alle uova” per vivere un po’ la tradizione di Seckach. Il progetto, rivolto a tutte le classi della scuola primaria, vedrà coinvolti 192 bambini che il 10 aprile cercheranno insieme le uova nascoste nel parco di Villa De Strens.

Busto Arsizio - Domenica 9 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio (via Volta, n. 6) si terrà una Giocomerenda dal titolo “A caccia di uova” - Tutte le info

musica generica

MUSICA

Varese - Al Twiggy di Varese, venerdì 7 aprile appuntamento con Birø, la prima produzione di RC Waves, etichetta indipendente di musica elettronica nata a Varese. Sabato 8 aprile serata con “Get Down On Twiggy Varese”, DjSet a cura di DJ Vigor. Domenica 9 aprile invece, appuntamento con il cantautorato. In scena Daniele Celona & Marco Di Brino (ore 21:30, ingresso libero).

Albizzate – Sabato 8 aprile, alle 22 appuntamento al The Family con Halfalib. Ingresso gratuito. Marco Giudici, già bassista degli Any Other, esordisce con un album solista a nome Halfalib che stupisce ed emoziona, tra sperimentazioni soniche, atmosfere sognanti e improvvise dolcezze pop.

Legnano - Sabato sera c’è Rootical Acoustic Duo, è il set acustico di Rootical Foundation con Mr T.O. Rootical (Matteo Riccardi) alla chitarra e voce e Mr Cotro (Maurizio Cotroneo) alla chitarra solista e ai cori. Al Circolone di via san Bernardino 12, ingresso libero, ore 20, info 0331.548766.

Paolo Rossi a Legnano (inserita in galleria)

TEATRO

Varese – Al Cinema Teatro Vela appuntamento con la rassegna “A gonfie vele!”. Sabato 8 aprile, alle 21, in scena la Compagnia della Crocetta con lo spettacolo “Medico su misura.

Varese - Al teatro di Varese, sabato sera, torna Paolo Rossi con lo spettacolo “Rossi In Testa” con le canzoni originali di Gianmaria Testa. Alle 21.

Varese - Domenica ultima data oggi per la 12° edizione dei «Pomeriggi Teatrali» a cura di Paolo Franzato, con la compagnia Golden Show di Trieste in «Ti parlerò d’amor», di Gianni Gori e Alessandro Gilleri, regia di Tommaso Tuzzoli. All’Ojm, piazza Repubblica, ore 16.30, 8/6 euro, 348.0600537.

Besozzo – Sabato 8 aprile alle 21, al Teatro Duse di Besozzo, interessante appuntamento della ricca e varia stagione teatrale 2017, promossa dal Comune di Besozzo. Lo spettacolo dal titolo: “Aggiungere vita ai giorni – Le donne e la scienza”, è proposto dalla compagnia Teatro Zerotredueuno di Novara.

Cassano Valcuvia - Sabato 8 aprile la stagione del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia ospiterà lo spettacolo “GENESI pentateuco#1″ della compagnia La Confraternita del Chianti e Associazione K, prodotto in collaborazione con Teatro Verdi – Teatro del Buratto di Milano.

Busto Arsizio – Leonardo Manera racconta «Il primo amore», monologo diretto da Marco Rampoldi. Sabato al teatro Sociale di piazza Plebiscito, ore 21, 26/20 euro, 0331.679000.

Gallarate – Al Teatro del Popolo, Giovanni Mongiano è in scena con «Improvvisazioni di un attore che legge». Via Palestro 5, ore 21, 12/9 euro, 0331.701397.

Gallarate - Sabato 8 e domenica 9 aprile appuntamento al Teatro Condominio di Gallarate (Va) con il musical “Georgie”. Tratto dalla novella di Mann Izawa “Lady Georgie” è stato reso celebre in Italia dall’anime (cartone animato) tuttora trasmesso in alcuni canali televisivi. Il musical ha debuttato a maggio 2016 al Teatro Orione di Roma.

Saronno - Arriva anche a Saronno per tre giorni di repliche «Stria», uno spettacolo di e con Claudia Donadoni, nato grazie alla collaborazione con l’università dell’Insubria di Varese, che ha realizzato un ampio studio sulle orribili storie delle tante streghe bruciate nel territorio fra Varese e la Svizzera fra il ‘300 e il ‘700. Sabato al teatro Giuditta Pasta, via I Maggio, ore 21, biglietti 27/15 euro, info 02.96702127.

Legnano - I Legnanesi, tripla data sold out al Galleria. Pochissimi i biglietti rimasti per il nuovo spettacolo della compagnia legnanese in scena venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 aprile.

Castellanza – Sabato 8 aprile alle 21 al Teatro di Via Dante la rassegna teatrale CastellanzaInTeatro propone “Indagine sulla morte di Gesù”, testo teatrale di Massimiliano Paganini della compagnia teatrale Entrata di Sicurezza che, con Michela Cromi, cura la regia dello spettacolo.

ARTE

Varese - Sabato 8 aprile alle ore 18 presso la Galleria Punto sull’Arte (in Viale Sant’Antonio, 59/61 a Varese, Casbeno) l’artista Alex Pinna – famoso per i suoi personaggi in bronzo e corda caratterizzati dal fisico esile e dalle gambe lunghissime – e gli Architetti dello Studio milanese ALLOUTLAB presenteranno la “Sedia Scultura” ATLAS.

Varese – Sabato 8 aprile dalle ore 17 il punto vendita Share Varese ospiterà l’inaugurazione della mostra di Manuela Vasconi. Una nuova, importante tappa del percorso inaugurato dal negozio di via Luini 3 che mira a far incontrare arte e solidarietà, moda etica e creatività.

Castiglione Olona - La mostra che propone fotografie di Carlo Bevilacqua, sarà inaugurata domenica 9 aprile, alle 16 al castello di Monteruzzo. Dopo la presentazione della mostra, si prosegue per una visita nel Centro storico e si conclude la giornata al Museo della Collegiata, alle 18, per la presentazione di alcune pubblicazioni di Afi. L’iniziativa ha il patrocinio del comune di Castiglione Olona.

Gallarate – “Women and Humour”, la mostra inaugura sabato 8 aprile. La mostra sull’humor graphic pensato e disegnato dalle donne inaugurerà nella sede della pro loco.

Tradate - 1,10, 100 AGENDE ROSSE. È il titolo della mostra organizzata dal gruppo Peppino Impastato del movimento Agende Rosse e che si visita sino a oggi alla biblioteca Frera, in via Zara 37, dalle 9 alle 18. Un’occasione per riflettere sulle mafie in Italia.