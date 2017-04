Patrini, doppio colpo sui Lampi Milano

I Patrini volano in finale di Coppa Italia

Percorso netto al momento per Patrini Malnate , saldamente al comando del proprio girone dopo la convincenti vittoria ottenuta sui Lampi Milano: trionfo limpido e meritato.

Desta particolare impressione il doppio successo casalingo dei Patrini campioni d’Italia sui Lampi. Vittoria costruita attorno ai numeri difensivi di un signore che da 2 anni circa registra performance eccellenti ad ogni apparizione in diamante. Stiamo parlando di Gaetano “Calamita” Casale, position player aspiratutto, interbase naturale, in grado tuttavia di svariare per il campo con movenze feline a dispetto di una stazza piuttosto corpulenta, dotato di un timing sulla pallina straordinario, coniugato a capacità uditive ed uno switch naturale di anticipo sulle giocate avversarie: un mix di istinto e talento mai riscontrato in AIBXC sino ad oggi, qualità che fanno di Casale un giocatore di una categoria decisamente superiore rispetto ai colleghi.

Scorrendo il box score in garauno, giù il cappello di fronte al 3 su 6 nel box di Casale, 17 assistenze a fronte di due soli errori. Ancorati alla diga difensiva del proprio interbase, ci hanno pensato i veterani Marchetto (4 su 6, 2 punti battuti a casa), il giovane nigeriano Okpara (1 su 3, 2 punti battuti a casa) e capitan Virgili (1 su 6) a spingere il trionfo varesino, già ipotecato nella seconda ripresa con il Malnate avanti 5-0, arrotondato a 7 nelle successive riprese. Lampi comunque ordinati, soprattutto in difesa, abili a non disunirsi dopo una prima parte di match da incubo, neutralizzati tuttavia al piatto dalle prodezze di Casale. Tra i meneghini, ancora una prova difensiva da incorniciare per gli interni Vasquez e Dieng, autori rispettivamente di 8 e 5 assistenze, ma attacco troppo discontinuo e nervoso a cui le sole 2 valide a segno per Dieng non sono certo bastate a scardinare la muraglia cisalpina. Da segnalare tra i Lampi il buon esordio al piatto dell’interessante prospetto romagnolo Marco Casadei, dirottato al baseball dall’affascinante mondo degli scacchi di cui conserva lo scettro di campione italiano assoluto A.S.C.I.D. 2016, aspettando l’imminente Olimpiade IBCA in programma in Macedonia nella seconda metà di giugno.

Gara-due più equilibrata, dominata dalle difese: Lampi decisi a vendere cara la pelle, in vantaggio nella parte alta del secondo inning con il punto battuto da capitan Scarso segnato da Vasquez. La diga dei Patrini resta comunque una chimera impenetrabile per i milanesi di skipper Molon, sempre puntellata dal golden glove Casale (4 su 6, 2 punti battuti a casa, 15 assistenze), sostenuto nel box da Okpara (1 su 6, 2 punti battuti a casa), dal DH Marchetto (2 su 5) e Case (3 su 6).

Nella parte bassa della seconda ripresa i varesini pareggiano prima di prodursi nell’allungo decisivo nella parte centrale (due punti tra terzo e quarto inning) che mettono al sicuro la gara, 4-1 per Malnate. Lampi che escono dal Gurian Field a testa alta, rassicurati da una difesa comunque arcigna in cui spiccano ancora le prove di Vasquez (5 assistenze) e Comi (4 out), poco sostenuti tuttavia al piatto, più per merito della “Casale connection” che per demeriti propri. Patrini avviati quindi a replicare la scorsa stagione da sogno che, non ce ne vogliano gufi o malelingue, non sembrano avere concorrenti seri oggi in grado di preoccuparli.

Ma se proprio fossimo obbligati a trovare un contender legittimo ai Patrini schiacciasassi, occhi e attenzioni puntati sui Blue Fire Cus Brescia, protagonisti della vera sorpresa di questo terzo turno di campionato. I ragazzi di Brivio si sono infatti permessi il lusso di infliggere una doppia sconfitta alla Roma All Blinds, del tutto impronosticabile alla vigilia. A scusante nemmeno troppo parziale per i capitolini, l’assenza pesante del proprio slugger, quel Federico Bassani che ci aveva fatto stropicciare gli occhi all’esordio di Bologna, autentico trascinatore dei capitolini nei due trionfi all’esordio contro le Calze Bianche felsinee.