Pavia, vittoria e aggancio. La Castellanzese fa festa

Le immagini dei dilettanti

Domenica molto intensa nei campionati di Eccellenza e Promozione. Il Pavia espugna 3-1 Arconate nello scontro diretto e aggancia la capolista. In Promozione la Castellanzese batte 1-0 la Besnatese ed è matematicamente promossa.

ECCELLENZA: il big match di giornata se lo aggiudica il Pavia, che vince 3-1 sul campo dell’Arconatese e aggancia i gialloblu al primo posto a quota 64. Perde contatto invece il Verbano che pareggia 1-1 a Fenegrò. Vincono in zona playoff l’Ardor Lazzate, 1-0 sul Lomellina, e il Busto 81, che passa 2-1 in casa del Vittuone. Cade malamente l’Fbc Saronno, sconfitto 4-0 in casa dal Calvairate, mentre all’Union Cassano non è servito il cambio di allenatore per tornare alla vittoria: 2-1 la sconfitta a Sancolombano. Successo interno per l’Accademia Pavese, 2-0 sull’Atletico San Giuliano, mentre termina 2-2 la sfida salvezza fra Trezzano e Brera.

CLASSIFICA: Pavia, Arconatese 64; Verbano 60; Ardor Lazzate 55; Busto 81 53; Sancolombano 40; Lomellina 37; Calvairate 36; Fenegrò 35; Accademia Pavese 34; Sestese 30; Fbc Saronno 29; Trezzano, Union Cassano 28; Brera 27; Atletico San Giuliano 22; Vittuone 18.

PROMOZIONE: La Castellanzese batte 1-0 la Besnatese ed è matematicamente promossa in Eccellenza. Cade inoltre la Base 96, sconfitta 4-0 a Uboldo, mentre ottengono i tre punti il Gavirate, 5-3 al Tradate, e la Vergiatese, 4-1 contro il Garbagnate. L’Olimpia tiene aperte le speranze playoff passando 2-1 a Solaro, il Morazzone espugna 2-0 il campo della Castanese, mentre il Brebbia batte un colpo salvezza superando 1-0 la Lentatese. Sconfitto il Cairate 1-0 a Mariano.

CLASSIFICA: Castellanzese 69; Base 96 56; Mariano, Gavirate 50; Uboldese 48; Vergiatese 47; Olimpia 46; Morazzone 39; Besnatese 32; Lentatese 31; Universal Solaro 28; Castanese 27; Brebbia 25; Cairate 23; Garbagnate, Tradate 16.