Pedemontana, a a giugno nuovo tratto Rovello-Ceriano

Conto alla rovescia per l’apertura del nuovo tratto della Pedemontana, quello che collegherà Rovello a Ceriano Laghetto. «Verosimilmente a fine giugno la strada sarà percorribile – spiegano dall’amministrazione comunale di Saronno -; un’apertura che interessa direttamente Saronno e in particolare via Larga e il quartiere Cassina Ferrara. Al proposito, è stato organizzato un incontro che si terrà giovedì 6 aprile alle 21, al centro sociale di via Prampolini 2, con la presenza del sindaco Alessandro Fagioli e dell’assessore Dario Lonardoni, durante il quale si parlerà appunto della viabilità del quartiere Cassina Ferrara».