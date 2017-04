Pedone investito in viale Europa

ambulanza cri luino dono comunita montana

Una donna di 87 anni è stata investita da un’auto in viale Europa angolo via per Caronno a Morazzone.

(foto d’archivio)

Sul posto stanno intervenendo automedica e ambulanza, inviate dal 118 in codice rosso: la donna è cosciente e viene trasferita in ospedale a Varese.

Sul posto la Polizia Locale di Morazzone.

Altomilanese generica alto milanese

i rilievi dopo l’incidente