Una ragazza di 17 anni è stata investita sulla statale

Una ragazza di 17 anni è stata investita a Casorate Sempione. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 aprile sulla via Sempione poco dopo le 16.

La ragazza è stata colpita violentemente da un furgone in transito sulla strada guidato da un ragazzo di circa 30 anni. Viste le condizioni della giovane la macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e l’elisoccorso decollato da Como per il trasporto d’urgenza. La statale del Sempione è rimasta bloccata per permettere il lavoro dei soccorritori. Sul posto la polizia locale di Casorate Sempione insieme ai colleghi di Somma Lombardo per compilare il referto dell’accaduto.