Pellicini, Alptransit: “Soddisfatto dell’incontro in prefettura»

«È solo una tappa del percorso, ma è stata una giornata importante. All’incontro erano presenti il Prefetto di Varese Giorgio Zanzi, il Vice Presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, quasi tutti i Sindaci della linea Zenna-Gallarate-Sesto Calende, Rete Ferroviaria Italiana, rappresentata dall’Ingegner Vincenzo Macello, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sempre presenti quando si parla di sicurezza».

Commenta così il sindaco Andrea Pellicini, l’incontro avvenuto questa mattina in Prefettura con l’obiettivo di fare chiarezza sulla linea che sarà attraversata dai convogli ferroviari provenienti dalla Svizzera inseriti nel sistema di alta velocità Alptransit, il tassello che compone il corridoio ferroviario Genova-Rotterdam.

«Per la prima volta, infatti, grazie all’intervento del Prefetto Zanzi, che ha dato riscontro alle richieste dei Sindaci, RFI ha rappresentato in maniera organica gli interventi che andrà ad eseguire sulla linea e le misure di sicurezza che verranno potenziate.

In primo luogo le gallerie, oltre ad essere adeguate per la sagoma, verranno equipaggiate con infrastrutture di sicurezza, dai marciapiedi agli impianti anti-incendio, dall’illuminazione di emergenza alla messa a terra degli impianti elettrici.

Per quanto concerne i sistemi di controllo dell’efficienza del materiale rotabile, verrà affinato il sistema RTB per verificare la temperatura delle boccole dei treni. Detto sistema, presente a Luino e Parabiago, consente di fermare automaticamente i treni laddove la temperatura delle boccole sia più elevata dei limiti previsti».

«Verrà inoltre messo in funzione in Luino entro l’anno l’impianto per la misurazione dei carichi verticali, una sorta di pesa complessa. Detto sistema sarà installato anche a Gallarate. Sarà inoltre inaugurato entro l’anno il nuovo sistema ETCS livello 1 tra Luino e il confine con la Svizzera, finalizzato ad implementare la sicurezza per il mantenimento della distanza tra i treni. Inoltre, RFI ha affermato che intende promuovere anche sulla linea di Luino la fornitura di un mezzo bimodale (in grado di procedere su strada e su gomma) per lo spegnimento degli incendi. A Laveno e Luino verrà anche installato un moderno e sofisticato sistema di movimentazione dei treni nel sedime delle stazioni».

«Il Prefetto – aggiunge Pellicini – ha dato ulteriore dimostrazione di sensibilità, impegnandosi a correlare lo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria con la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Luino.

Presente all’incontro anche l’Assessore di Luino Alessandra Miglio, che è riuscita ad ottenere l’impegno da parte di RFI all’effettuazione di un’esercitazione su emergenza da incidente ferroviario, da tenersi presso la stazione di Luino entro il 2017.

Nel prossimo futuro sono previsti ulteriori incontri sul territorio al fine di agevolare una migliore conoscenza di queste tematiche da parte delle popolazioni interessate. Ulteriori garanzie sono state afferite in ordine al contenimento del rischio idrogeologico».

«Sono lieto – conclude Pellicini – che anche l’Onorevole Senaldi del PD abbia interrogato i Ministri competenti sulle problematiche da noi evidenziate. È importante che venga mantenuta alta l’attenzione e che RFI continui ad investire in opere di sicurezza».