Pellicini: «Ripristinare il trasporto passeggeri anche tra Laveno e Sesto Calende»

Dall’Ordine del Giorno che verrà votato entro fine del mese da tutti i Consigli Comunali dei comuni insistenti sulla linea Zenna – Luino – Sesto Calende – Gallarate, oltre a tutte le garanzie in tema di sicurezza, dei trasporti e delle merci, verrà richiesto al Ministero dei Trasporti di intervenire su RFI, affinché venga difeso e potenziato il trasporto passeggeri, da ripristinare altresì nel tratto tra Laveno Mombello e Sesto Calende.

Lo afferma il sindaco di Luino Andrea Pellicini ad una settimana dall’incontro che si è tenuto a Laveno Mombello tra i sindaci della linea ferroviaria, che il prossimo 21 aprile incontreranno il Prefetto per discutere del punto.

«Da alcuni anni, su questo tratto di ferrovia – dichiara il Sindaco Andrea Pellicini al quale è stato conferito l’onere di predisporre l’Ordine del Giorno – viaggiano solo i treni merci. E’allucinante come su un lungo tratto di costa del Lago Maggiore, in uno scenario paesaggistico tra i più belli a livello nazionale, non ci siano più treni passeggeri che colleghino i comuni e conducano i turisti da un luogo all’altro come avviene ad esempio alle Cinque Terre. Ciò significa abdicare ad una seria politica turistica, favorendo solo gli interessi dei vettori internazionali delle merci. In un altro Paese europeo ciò non sarebbe consentito. Pretendiamo pertanto impegni precisi dalle istituzioni superiori affinché il Lago Maggiore venga sostenuto con una forte politica per il turismo, iniziando dal trasporto ferroviario per i passeggeri».