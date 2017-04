Per il giovedì santo, una serata sul Cenacolo

pittori, quadri, dipinti, sculture

Non è in un giovedì qualunque l’incontro “Il cenacolo di Leonardo: Al cuore del Mistero” organizzato al Convento dei Frati Cappuccini, in viale Borri, 109 a Varese.

E’ infatti previsto per giovedì 13 aprile alle 21: cioè di giovedì santo, nel giorno in cui cominciano le celebrazioni del triduo pasquale, con la “Missa in Cena Domini”.

I frati cappuccini hanno previsto, per questo momento e per tutti un affascinante percorso fra arte e fede, per vivere la solennità del Giovedì Santo attraverso uno dei massimi capolavori di tutti i tempi.

Un viaggio dove la pittura si intreccia con le Sacre Scritture, la storia si incrocia con la teologia, l’umano incontra il divino.

In una scoperta continua di simbologie oggi per lo più dimenticate, ma che ci riportano nel vivo della spiritualità medievale e della cultura cristiana.

La serata è a cura di Luca Frigerio, giornalista e scrittore, autore del libro Cene Ultime (Àncora Edizioni). L’ingresso è libero.