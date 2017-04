Per scappare dai carabinieri finisce contro un furgone dopo un inseguimento

Pur di evitare di essere preso dai carabinieri con i 10 grammi di cocaina che aveva nascosto nel portaoggetti della vettura su cui viaggiava ha dato vita ad un rocambolesco inseguimento lungo la Varesina che si è concluso con lo scontro tra l’auto del fuggitivo ed un furgone in sosta.

Così si è messo nei guai un cittadino marocchino 30enne. Ieri sera alle 19 stava percorrendo la Varesina a bordo di una Fiat Croma quando al confine tra Saronno e Gerenzano è incappato in una pattuglia dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Saronno.

Insospettiti dall’atteggiamento del conducente i militari hanno deciso di effettuare un controllo: si sono affiancati alla vettura e gli hanno intimato l’alt. In tutta risposta il 30enne ha accelerato con la speranza di seminare la gazzella, che al contrario gli è stata appiccicata per parecchie centinaia di metri.

Malgrado le sirene e i lampeggianti dell’auto di servizio lo straniero, che poi si sarebbe rilevato essere irregolare senza fissa dimora e con problemi con la legge alle spalle, non ne voleva sapere di fermarsi. Addirittura con la speranza di guadagnare distanza ha iniziato a percorrere la banchina invece che la sede stradale.

Arrivato però all’altezza di via Petrarca ha perso il controllo della Fiat Croma che è finita contro un furgone in sosta. Il 30enne ha cercato di uscire dalla macchina ma la portiere era incastrata tra il muro e il furgone. Lui ha tentato di uscire da un finestrino. E’ stato però solo un tentativo perchè i carabinieri l’hanno subito bloccato. Perquisendo lui e l’auto i militati hanno trovato, all’interno del portaoggetti del veicolo, circa 10 grammi di cocaina, suddivisa in dosi pronte alla vendita. Arrestato è stato portato al carcere di Busto Arsizio.