Piccoli artisti crescono a scuola

Tutto è nato quasi per caso: i bambini della scuola primaria sono stati accompagnati dalle maestre a vedere una mostra di artisti indipendenti ed è stato “subito amore”. Gli alunni hanno chiesto di provare a riprodurre le opere che avevano visto e così è nata l’idea di invitare alcuni dei pittori per parlare di come nasce un’opera d’arte.

Così l’Amministrazione comunale, attraverso l’Associazione Artisti Indipendenti di Varese, ha invitato tre pittori: Lella Kundert, Eugenio Ricci, Renzo Cervini ad intrattenere i bambini della prime, delle seconde e delle terze.

Se nelle prime classi è stata la fantasia che ha giocato il ruolo principale, nelle seconde è stata la capacità di disegnare a due mani contemporaneamente, nelle terze si è imparato ad impostare il quadro dal vero.

Esperienza stimolante sia per gli alunni, sia per gli artisti

Tutti i bambini hanno apprezzato le tecniche artistiche proposte ed hanno lavorato con curiosità, attenzione e voglia di creare.

L’intento della Scuola Primaria che da anni collabora con l’Associazione, è quello di favorire nei propri alunni il senso estetico, il gusto del bello e l’amore per l’arte.

“La presenza degli Artisti in classe ha lasciato un caro ricordo e saremo ben lieti di incontrarli nuovamente, nel mese di maggio, durante la festa di fine anno, per poterci esprimere artisticamente in rappresentazioni pittoriche su strada”, dicono le maestre.

Soddisfatti anche gli artisti: “E’ stata un’esperienza straordinaria – ha detto Lella Kundert – Bello creare con i piccoli artisti sorprendenti e simpatici personaggi. Anche loro come me hanno visto cose nelle cose che non sono cose. Grazie alle insegnanti ed alla scuola per aver dato spazio alla creatività ed al divertimento”.