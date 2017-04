Piede d’Oro: Argoub e Begnis “domano” le salite di Brenta

Piede d\'oro 2017 a Brenta

Tocca a Rachid Argoub ed Elena Begnis il privilegio di salire sul gradino più alto del podio a Brenta, sede della tappa di ieri – domenica 9 aprile – del circuito podistico varesino “Piede d’Oro”. Una gara, la “Su e giò per i Runchitt”, difficile dal punto di vista tecnico a causa degli strappi in salita che ne caratterizzano il percorso sino al traguardo di San Quirico.

In campo maschile, dicevamo, successo per Argoub, portacolori della Whirlpool, che ha completato la prova organizzata dalla Pro Loco Brenta in 29’18”, appena cinque secondi meglio di Giuseppe Bollini (Circuito Running), ottimo secondo. A completare il podio l’altro Argoub, Salah (Gavirate) che ha avuto la meglio nella lotta per il terzo posto su Marco Tiozzo (Whirlpool) e Simone Zandri (Casorate), sempre regolari nel piazzarsi in tutte le prove.

Si rivede invece in cima alla classifica femminile Elena Begnis dell’Arcisate, capace di vincere nettamente la prova “rosa” in 33’11”, quasi tre minuti meglio di Elena Soffia (Cassano Magnago). Conferma sul podio infine per Marta Dani (Valbossa), terza davanti ad Antonella Panza e Raffaella Preatoni.