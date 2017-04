Pioggia di medaglie per gli atleti di casa alla Point Fighting Cup

busto arsizio varie

Mesi di duro lavoro hanno dato i risultati attesi anche per la 5° edizione della Point Fighting Cup, la gara più ambiziosa nel circuito della kickboxing specialità Point Fighting e di più alto livello organizzata in Italia dal Maestro Ongaro Andrea che si è svolta sabato 1 e domenica 2 aprile al Palaborsani di Castellanza. La manifestazione ha visto, in questa edizione, un incredibile successo con 950 atleti partecipanti provenienti da 19 paesi europei di 75 diverse società sportive.

Sabato si sono sfidati su sette tatami gli atleti senior e si sono disputati tutti i match delle gare a squadre; la prima giornata di gare si è conclusa poi, alla presenza del sindaco di Castellanza Mirella Cerini, con il Galà serale ove sono state disputate gli incontri per il Gran Champion senior e le finali delle gare a squadre, il tutto ripreso e trasmesso da Rete 55.

Domenica si sono affrontati in gara gli atleti cadetti e i Juniores e la serata si è conclusa con gli incontri della prestigiosa categoria Open senior e con la sfida The One tra il vincitore di quest’ultima ed il vincitore del Gran Champion della sera precedente.

THE ONE 2017: per le donne Elena Pantaleo dalla Sicilia e per gli uomini Zsolt Moradi dall’Ungheria.

La KBA del B.Fit Legnano e dello Sporting di Varese, con il maestro Andrea Ongaro, organizzatore della manifestazione, ovviamente era al gran completo insieme al team Top Ten Fighting Club con 30 ragazzi in gara. I podi non sono mancati e, considerando l’altissimo livello tecnico della gara, è andata benissimo con ben 26 medaglie: 4 ori, 9 argenti e 13 bronzi. Straordinaria la prestazione di Davide Guffanti che nella categoria senior -79kg vince l’oro e l’argento nel Grand Champion (gara rivolta solo ai vincitori delle categorie) perdendo di misura con l’atleta Ungherese Zsolt Moradi. Primo oro in una gara Internazionale per Mauro Vezzoli nella categoria master -75kg. Oro anche per Cristian Barbarossa nella categoria cadetti -52kg cinture colorate. Infine bellissimo oro per il team cadetti donne con Eleonora Garofalo, Gaia Basilico e un’atleta in prestito, la tedesca, Kiara Mager.

Doppio argento per Riccardo Dall’Oca e Roberta Cavallaro; Argenti per Gaia Visentin, Greta Baldoni, Hafid Abderrahman e Paolo Niceforo.

Bronziper Paolo Niceforo, Simone DeVita, Pietro Cometti, Giulia Cavallaro, Gaia Visentin, Riccardo Mocchetti, Nicolas Dadda, Eleonora Garofalo e Davide Grisendi.

Bronzi per il team, Cadetti Uomini con Simone Faltracco, Riccardo Ferro e un’altro atleta in prestito alla KBA il Francese, Killian Vandomme; per il TEAM Senior cinture colorate con Riccardo Dall’Oca, Alberto Invernizzi e Hafid Abderrahman; per il TEAM Senior donne con Roberta e Giulia Cavallaro e Gaia Visentin; infine per il TEAM senior uomini con Gregorio Amboldi, Edoardo Sacchetti, Pietro Cometti e Davide Guffanti.

Non vanno a medaglia: Giacomo Lenzini, Alessandro Podestà, Samuele Carnevale, Simone Rolla, Riccardo Guarino e Giulia Battaglini.

Archiviata la gara, settimana prossima il team sarà in Olanda ad Amsterdam per un altro appuntamento Internazionale lo Yokoso Open.mo 7/8 Aprile 2018.